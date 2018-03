Wine & Dine im Linsberg Asia geht erfolgreich in das dritte Jahr

Bad Erlach (TP/OTS) - Am 13. Jänner startet "das Linsberg", Haubenrestaurant im Hotel & Spa Linsberg Asia, mit seiner kulinarisches Weltreise "Wine & Dine" bereits in das dritte Veranstaltungsjahr und konnte auch heuer einige der besten Winzer Österreichs engagieren.

2011 richtet sich "Wine & Dine" vier mal im Jahr mit seinem anspruchsvollen 5-gängigen Degustationsmenü an Gourmets und Weinliebhaber gleichermaßen, um einmal mehr zu verdeutlichen, wie gut Wein und asiatische Speisen miteinander harmonieren. Das korrespondierende Menü wird vom Küchenchef persönlich in aller Sorgfalt zu den jeweiligen Winzern und deren Highlights abgestimmt.

In angenehmer Atmosphäre führen Sie die Winzer begleitend durch den Abend, präsentieren ihre Weine in aller Ruhe den interessierten Gästen. Den Auftakt am 13. Jänner macht das Weingut Gerhard Markowitsch, aus dem Weinbaugebiet Carnuntum in Niederösterreich.

Zu Markowitsch:

Die Bedingungen für das Entstehen großer Weine in Carnuntum sind perfekt. Dies erkannten bereits die alten Römer. Das Weingut gilt nicht umsonst als Leitbetrieb für den Weinbau des gesamten Weinbaugebiets Carnuntum. Heute bringt es einige der besten Rotweine Österreichs hervor, wurde Markowitsch mit seinen Weinen bereits mehrmals Sieger des Fallstaff-Rotweinpreises und weiterer nationaler und internationaler Auszeichnungen. Zu seinen bekanntesten Weinen zählen der Zweigelt Rubin Carnuntum, sowie die Cuvées Rosenberg, Redmont und M1.

Linsberg Asia:

Das Hotel & Spa Linsberg Asia, liegt nur 64 km südlich von Wien. Das A la Carte Restaurant "das Linsberg" wurde 2010 erstmals mit einer Haube ausgezeichnet, welche 2011 erfolgreich verteidigt werden konnte.

Termine 2011: - 13. Jänner, Gerhard Markowitsch - 7. April, Andi Kollwentz - 22. September, Willi Bründlmayer - 24. November, Albert Gesellmann

Preis:

5-Gang-Menü, Aperitif, Moderation und Weinbegleitung

zu Euro 79,- pro Person

Nächtigung im Doppelzimmer inkl. Wine & Dine

um Euro 179,50 pro Person

