Konzert "Gute Musik

Wien (OTS) - Gute Laune" im Bezirksmuseum 21 =

Seit Jahren ziehen die "Faschingskonzerte" der

"Wiener Instrumentalsolisten" im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im "Mautner Schlössl") Zuhörer aus ganz Wien an. Heuer steht die Veranstaltung unter dem Motto "Gute Musik = Gute Laune". Am Montag, 10. Jänner, trägt das beliebte Ensemble ausgesuchte Werke von Beethoven, Schubert und Strauß vor. Flott abgerundet wird der Melodienbogen mit Stücken von Mancini und Gershwin. "Jazzige" Rhythmen stehen ebenso auf dem Programm wie ein "Türkischer Marsch". Musiker aus großen Orchestern sind bei den "Instrumentalsolisten" mit dabei. Begründer der Gruppe ist Prof. Helmut Ascherl. Beim diesjährigen "Faschingskonzert" tritt auf melodische Weise ein frohgemuter "Pink Panther" in Erscheinung. Außerdem buhlt "Der gekränkte Kater" nachdrücklich um die Gunst des Publikums. Um 19.30 Uhr startet der vergnügliche Musik-Abend. Karten sind ab 19.00 Uhr an der Abend-Kasse zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Das "Faschingskonzert" ist Teil der Veranstaltungsreihe "Musik aus Geschichte und Gegenwart". Detaillierte Informationen über diesen Zyklus sind beim Büro der "Wiener Instrumentalsolisten" auf dem Postweg (Anschrift: A-9904 Thurn, Dorf 77) oder per E-Mail (Adresse:

ascherl@aon.at) einzuholen. Regelmäßig kann man im "Mautner Schlössl" gute Kultur-Programme erleben. Auskünfte zu den nächsten Darbietungen gibt das auf ehrenamtlicher Basis werkende Museumsteam unter der Rufnummer 270 51 94 (fallweise Anrufbeantworter) und per E-Mail, die Adresse ist bm21 @ aon.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

