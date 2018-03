EANS-Stimmrechte: JoWooD Entertainment AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: JoWooD Entertainment AG Sitz: Wien Staat: Österreich

Die JoWooD Entertainment AG wurde am 30.12.2010 über folgende Beteiligungsänderung gemäß § 91 BörseG informiert:

Die Pioneer Investments Austria GmbH hält nach Aktienverkäufen mit heutigem Stand einen Anteil am Grundkapital und an den Stimmrechten der JoWooD Entertainment AG in Höhe von 4,94% bzw. 270.222 Stück Aktien.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: JoWooD Entertainment AG Heiligenstädter Straße 201-203 / Top 19 A-1190 Wien Telefon: +43 (0)1 37909-0 FAX: +43 (0)1 37909-1064 Email: investor @ jowood.com WWW: http://www.jowood.com Branche: Software ISIN: AT0000747357 Indizes: WBI, ViDX, mid market Börsen: Freiverkehr: Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München, Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

JoWooD Entertainment AG

Ing. Mag. Franz Rossler, Vorstand

Mag. Philipp Brock, Investor Relations

Tel.: +43 (0)1 37909

investor @ jowood.com

http://corporate.jowood.com