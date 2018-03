Lafite-Rothschild - die Weinwelt ist zu Gast im Grand Hotel Europa

Am 11. Jänner besucht Erich Getten, Exportleiter des Weingutes Lafite-Rothschild, Innsbruck anlässlich seines einzigen Österreich Besuches in diesem Jahr.

Innsbruck (TP/OTS) - Lafite-Rothschild - kein anderer Name hat

die Weinwelt mehr geprägt. Die Familie Rothschild, seit fünf Generationen Eigentümer des Château Lafite-Rothschild, ist seit 1868 auf dem Weinberg ansässig. Das Fachwissen hat sich von Generation zu Generation vergrößert - mit einem weltweit anerkannten Erfolg.

"Die Leidenschaft für Harmonie und Perfektion nährt sich aus den Werten des Qualitätsanspruchs und dem Respekt für Tradition", berichtet Eric Getten, Exportleiter dieser führenden Weinbaufamilie. Anlässlich seines einzigen Österreichbesuches in 2011 präsentiert Erich Getten am Dienstag, 11. Jänner 2011 einen Ausschnitt der großen Bordeaux-Gewächse aus neuen und alten Jahrgängen im Rahmen eines exklusiven Dîners im Restaurant Europa Stüberl des Grand Hotel Europa in Innsbruck.

"Attraktiver und spannender könnte das kulinarische Jahr nicht beginnen", freut sich 2-Haubenkoch Roland Geisberger auf das Zusammenspiel seiner Menükomposition mit den Weinen aus dem weltweiten Imperium von Lafite-Rothschild.

Weitere Informationen zum Exklusivbesuch unter http://www.grandhoteleuropa.at

