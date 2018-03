Hilton Vienna Danube wird erstes Haus an der Waterfront

Hilton Vienna Danube wird bis Herbst 2011 komplett renoviert und erhält ein neues Meeting- und Eventcenter. 367 Zimmer sind weiterhin mit 40 Quadratmetern die größten der Stadt.

Wien (OTS/LCG) - "Wir entwickeln hier das erste Haus an der aufstrebenden Waterfront in einem ausgezeichneten Business- und Infrastrukturumfeld", erklärt Hilton Österreich-Generaldirektor Norbert Lessing anlässlich der kompletten Renovierung des Hilton Vienna Danube. Das 1912 als Getreidespeicher errichtete Haus an der Donau wird bis November 2011 in drei Bauphasen zu einem modernen Kongress- und Seminarhotel umgebaut. Eduard Zehetner, Vorstandsvorsitzender der IMMOFINANZ Group, in deren Eigentum sich die Immobilie befindet, bekräftigt das 17,8 Millionen Euro hohe Investment in die Renovierung des Hauses: "Die direkte Lage an der Donau mit der Nähe zum Hafen Wien sowie die Einbettung in die aufstrebende Waterfront mit ihren zahlreichen Immobilienprojekten ist ein eindeutiger Standortvorteil. Der Bedarf nach einem modernen Hotel mit modernster Infrastruktur wird an dieser Lage weiter steigen." ****

Ungestörter Betrieb während des Umbaus.

Das Hilton Vienna Danube, eines der vier österreichischen Häuser der weltweit führenden Hotelgruppe Hilton Worldwide, wird im laufenden Betrieb in mehreren Bauphasen renoviert. "Die Struktur des Gebäudes ermöglicht unseren Gästen einen ungestörten Aufenthalt während der Umbauzeit", führt Hotelmanager Stephan Reiter aus. Bis Ende Februar 2011 wird der erste Flügel des Hauses sowie alle öffentlichen Bereiche einer kompletten Renovierung unterzogen. Bereits ab März 2011 stehen 166 runderneuerte Zimmer, alle öffentlichen Bereiche, 10 Meetingräume sowie die neuen Restaurants und Bars bereits zur Verfügung. In der zweiten Bauphase von März bis Juni 2011 wird der zweite Zimmerflügel renoviert. Bis zum Herbst wird schließlich das Meeting- und Eventcenter "Grand Waterfront Hall" als eigener Zubau fertiggestellt. Im neuen Ballsaal mit einer Deckenhöhe von sechs Metern werden künftig 350 Personen in Theaterbestuhlung bequem Platz finden. Für die architektonische Planung zeichnet das Wiener Atelier Heiss verantwortlich.

Warme Farben und elegantes Design dominieren.

Das neue Hilton Vienna Danube wird seine Gäste vor allem durch großzügige Planung und ansprechendes Design beeindrucken. Im Inneren des Hotels setzen die Hamburger Innenarchitekten von JOI-Design vor allem warme Farbtöne ein, wobei Braun, Rot, Gold und Anthrazit dominieren. In den Zimmern sorgen klare Formen und der Einsatz von Glas für eine aufgeräumte und beruhigende Atmosphäre, die die Größe der Zimmer unterstreicht. Mit 40 Quadratmetern sind diese nach wie vor die größten Hotelzimmer der Stadt.

Neben der neuen Executive Lounge, die künftig im achten Stock angesiedelt wird, laden vor allem die neu gestaltete Terrasse an der Donau zum Verweilen und Entspannen ein. Sportfans können sich über ein neues Hilton Fitness freuen, das von Precor ausgestattet wird und zusätzlich eine Sauna, einen Whirlpool und den Außenpool bietet. Im Freien laden Beachvolleyballplätze zur sportlichen Betätigung nach anstrengenden Arbeitstagen ein.

Fast einhundertjährige Geschichte.

Der ursprüngliche Getreidespeicher wurde 1912 von den Architekten Karl Krepp, Fritz Mahler und Albrecht Michler auf einer Fläche von rund 3.422 Quadratmetern errichtet und war 140 Meter lang und 23,4 Meter breit sowie 45,85 Meter hoch. Der Speicher hatte ein Fassungsvermögen von 3.000 Waggons und war auf dem damals modernsten technischen Stand. Maschinelle Förderanlagen, acht fahrbare Wagen, drei fahrbare Schiffselevatoren, pneumatische Getreideheber und mehrere automatische Waagen ermöglichten eine Förderkapazität von 50 Tonnen pro Stunde. Ab 1982 stand das Gebäude leer und wurde 1986 von der schwedischen Skanska-Gruppe von den Architekten Christoph Malmsten, Franz Requat und Thomas Reinthaller um rund 36,3 Millionen Euro zu einem Hotel umgebaut und mit leichter Verspätung am 30. Juni 1988 als Scandic Crown Hotel in Betrieb genommen. Nach einem sehr kurzen Intermezzo als Holiday Inn wurde das Haus 2002 schließlich von Hilton Worldwide übernommen und erhielt seinen heutigen Namen, Hilton Vienna Danube.

