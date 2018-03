Start der Partnersuche-Saison: 100% Steigerung bei ElitePartner.at

Hamburg (ots) -

Das Neue Jahr besinnlich angehen? Davon kann bei Singles keine Rede sein. Im Januar beginnt die Partnersuche-Saison, jetzt steigen die Anmeldungen bei Online-Partnervermittlungen enorm an: Auf den Plattformen werden E-Mails getauscht, Kontakte geknüpft und Dates vereinbart, bis die Maus glüht. Die Online-Partnervermittlung ElitePartner.at rechnet mit einer 100prozentigen Steigerung der Anmeldungen. Boom hat psychologische Gründe "Im Januar erwarten wir eine nahezu 100prozentige Steigerung gegenüber den Neu-Anmeldungen in einem Durchschnittsmonat", sagt Dr. Jost Schwaner, Geschäftsführer von ElitePartner.at. In den ersten Monaten des Jahres registrieren sich täglich viele tausend Singles, um gezielt den richtigen Partner zu finden. Der Boom lässt sich auf drei psychologische Faktoren zurückführen. Grund 1: Guter Vorsatz fürs Neue Jahr Der Jahreswechsel löst eine Reflektion über die aktuellen Lebensumstände aus. Viele Singles nutzen dies als Neu-Anfang und fassen jetzt den Vorsatz, ihr Glück in die Hand zu nehmen und endlich den richtigen Partner zu finden. Grund 2: Festtage lösen Familiensehnsucht aus Während der Feiertage standen die Themen Familie und Zweisamkeit im Fokus, so dass das Fehlen eines Partners vielen Singles besonders deutlich wurde und sich der Wunsch nach einem Partner verstärkt. Grund 3: Wintimacy-Effekt In der dunklen Jahreszeit ist das Bedürfnis nach Nähe, Sicherheit und Geborgenheit größer als in den Sommermonaten. Diesen Effekt bezeichnen die Experten von ElitePartner.at als Wintimacy. Der Begriff setzt sich aus Winter und Intimacy (engl.: Vertrautheit) zusammen. Über ElitePartner.at ElitePartner.at ist die Partnervermittlung für Akademiker und Singles mit Niveau. Auf der Basis eines wissenschaftlichen Persönlichkeitstests ermittelt das EliteMatching die Mitglieder mit der größten Übereinstimmung. Jede Anmeldung sowie jede Profiländerung wird von Hand auf Niveau und Seriosität geprüft. Vielfache Auszeichnungen und Testsiege belegen die hohe Qualität des Service. ElitePartner.at ist eine Tochter der Tomorrow Focus AG.

