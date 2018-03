Brandauer und Peter Stein bereiten "Lear" vor

Wien (OTS) - Klaus Maria Brandauer und der Regisseur Peter Stein setzen ihre Zusammenarbeit am Berliner Ensemble mit einem Königsprojekt im Wortsinn fort: Wie Intendant Claus Peymann in der morgen erscheinenden NEWS- Ausgabe bestätigt, werden die beiden in der nächsten Saison Shakespeares "Lear" erarbeiten. Brandauer und Stein hatten mit "Wallenstein", "Der zerbrochne Krug" und "Ödipus auf Kolonos" eine triumphale späte Zusammenarbeit begonnen.

