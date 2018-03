EANS-Stimmrechte: P&I Personal & Informatik AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Unter Bezugnahme auf die § 27a WpHG-Meldungen an die P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft ("P&I") vom 13. Juli 2009 (veröffentlicht von der P&I am 15. Juli 2009) und 17. Februar 2010 (veröffentlicht von der P&I am 19. Februar 2010) wurde der P&I am 30. Dezember 2010 von der

(a) Argon GmbH & Co. KG ("Argon"), München, Deutschland, (b) Argon Verwaltungs GmbH, München, Deutschland, (c) CETP Investment 1 S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg, (d) CETP II Participations S.à r.l. SICAR, Luxemburg, Luxemburg, (e) Carlyle Europe Technology Partners II, L.P., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, (f) CETP II Managing GP, L.P., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, (g) CETP II GP, L.P., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, (h) CETP II Managing GP Holdings, Ltd., George Town, Grand Cayman, Cayman

Islands,

(i) CETP II Investment Holdings, L.P., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

(j) CETP II GP (Cayman), Ltd., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, (k) TC Group Cayman Investment Holdings, L.P., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

(l) CETP II ILP (Cayman) Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, (m) TC Group Cayman, L.P. George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, (n) TCG Holdings Cayman II, L.P., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, (o) TCG Holdings Cayman, L.P., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, (p) DBD Cayman, Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, und der (q) Carlyle Offshore Partners II, Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman

Islands,

(die Gesellschaften unter (b) bis (q) zusammen die "mit Argon gemeinsam handelnden Personen")

gemäß § 27a Abs. 1 Satz 2 WpHG mitgeteilt, dass sich die Ihnen am 13. Juli 2009 und 17. Februar 2010 mitgeteilten Ziele der Argon und der mit Argon gemeinsam handelnden Personen im Hinblick auf die P&I am 2. Dezember 2010 wie folgt geändert haben:

1. Die Argon und die mit Argon gemeinsam handelnden Personen beabsichtigen, dass die Argon weitere Aktien und damit auch weitere Stimmrechte an der P&I erwirbt und damit die Beteiligung an der P&I auf über 75% aufstockt.

2. Sobald die Argon die Schwelle von 75% der Stimmrechte der P&I überschritten hat, beabsichtigen die Argon und die mit Argon gemeinsam handelnden Personen den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Argon als herrschendem und der P&I als beherrschten Unternehmen. Daraus können sich wesentliche Änderungen der Kapitalstruktur der P&I ergeben, die auch Auswirkungen auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik haben können. Nach Wirksamwerden des angestrebten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags beabsichtigen die Argon und die mit Argon gemeinsam handelnden Personen insbesondere, dass (i) die P&I als weiterer Garantie- und Sicherheitengeber dem Finanzierungsvertrag der Argon beitritt, und (ii) die Argon in Abstimmung mit dem Vorstand Darlehen bei der P&I aufnimmt.

3. Die für den Erwerb der Stimmrechte an der P&I verwendeten Mittel werden sowohl aus Eigenmitteln der Argon als auch durch Fremdkapital aufgebracht. Der Eigenmittelanteil setzt sich aus Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen zusammen, die der Argon indirekt von dem Fonds Carlyle European Technologies Partners II, L.P. zur Verfügung gestellt werden. Das verwendete Fremdkapital wird der Argon über einen am 2. Dezember 2010 mit mehreren Banken abgeschlossenen Finanzierungsvertrag zur Verfügung gestellt.

