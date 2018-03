EANS-Stimmrechte: ItN Nanovation AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 30. Dez. 2010, 16:52 Uhr

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Nanostart AG Sitz: Frankfurt Staat: Deutschland

Die Nanostart AG, Frankfurt, Deutschland, hat uns gem. § 21 Abs.1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 29.12.2010 die Schwelle von 25 % unterschritten hat und an diesem Tag 24,78 % (2.078.803 Stimmrechte) betrug.

Davon waren ihr 5,68 % (476.463 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der ItN Nanovation AG jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten:

- VentureTech Equity Partners GmbH mit 5,68 % (476.463 Stimmrechte).

ItN Nanovation AG, Untertürkheimer Straße 25, 66117 Saarbrücken

Ende der Mitteilung euro adhoc

