AUSTRIA 9 TV: Quotenrekord am 30. Dezember 2010: höchster Marktanteil seit Sendestart mit 2,2 %

Bis zu 80.000 ZuseherInnen sahen die Romantikkomödie "29 und noch Jungfrau"

Wien (OTS) - Am 30.12.2010 wurde in der Zeit von 17:00 - 22:00 Uhr in der werberelevanten Gruppe der 12-49-Jährigen ein Marktanteil von 2,2 % und somit der höchste Wert seit Sendestart (12.12.2007) erreicht.

Die deutsche Romantikkomödie "29 und noch Jungfrau" um 20:15 Uhr erzielte mit einer Durch-schnittsreichweite von 55.000 ZuseherInnen und Spitzenwerte mit knapp 80.000 ZuseherInnen einen MA von 2,8 %; die Sitcom "Roseanne" erreichte um 19:40 Uhr einen MA von 3,6 % und "Will & Grace" um 19:10 Uhr einen MA von 2,1 %.

Programminformation:

Das Teufelsweib | Heute, 03.01. um 20:15 Uhr

Ein Sommernachtstraum | Mittwoch, 05.01. um 20:15 Uhr

Ein Macho sieht rosa | Donnerstag, 06.01. um 20:15 Uhr

Weitere Programmhighlights finden Sie auf unserer Website unter www.austria9.at.

AUSTRIA 9 TV steht für 24 Stunden entspannende Unterhaltung. AUSTRIA 9 TV ist landesweit über Kabel und Satellit (auch über Sky Österreich und aonTV) empfangbar. Neben österreichischen Spielfilmen, Hollywood Klassikern, Hollywood Highlights und Kultserien, setzt das Programm einen starken regionalen Schwerpunkt mit Bundesländer-bezogenen Magazinen wie z.B. AUSTRIA 9 Spotlights, das Steiermark Magazin, Ländle TV, Schau rein - Das Kärnten Magazin, Blau-Gelb - Das NÖ-TV und Oberösterreichs 4-Viertel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.austria9.at.

