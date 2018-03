Kalter Winter bringt österreichischem Batteriehersteller Banner Rekordverkäufe

Linz-Leonding (OTS) - In den Monaten November/Dezember hat Banner mehr als 800.000 Starterbatterien und damit rund 20 Prozent mehr als geplant verkauft. Um die anhaltend große Nachfrage befriedigen zu können, wurde über Weihnachten und Neujahr mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage durchproduziert. Banner erwartet per Ende des Geschäftsjahres am 31.03.2011 einen Umsatz von 225 Mio. Euro und damit ein Plus von rund zehn Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2009/2010.

Nach einem erfolgreichen Herbst verzeichnet Banner nun neuerlich Verkaufsrekorde. In den Monaten November und Dezember 2010

verkaufte der österreichische Batteriehersteller mehr als 800.000 Starterbatterien, das sind 20 Prozent mehr als ursprünglich geplant. Banner profitierte von den ungewöhnlich tiefen Temperaturen in Westund Nordeuropa. Dadurch stieg die Nachfrage nach Ersatzbatterien, vor allem in Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland und Skandinavien sprunghaft an. Positiv entwickelten sich in den vergangenen Monaten auch die Geschäfte mit der deutschen Fahrzeugindustrie. Getrieben von Rekordverkäufen in Asien haben unter anderen Volkswagen und BMW Zusatzaufträge bei Banner platziert.

Im Produktionswerk Linz-Leonding wird bereits seit Monaten mit Drei- Schichtbetrieb an der Kapazitätsgrenze produziert. Im Oktober ging eine neue Montagelinie mit einem Potential von rund 2.500 Batterien pro Tag in Betrieb. Um die anhaltend hohe Nachfrage nach Banner Starterbatterien stillen zu können, wurde über Weihnachten und Neujahr mit Ausnahme der Feiertage voll produziert. In den vergangenen Jahren hatte Banner, wie viele Produktionsunternehmen, Betriebsferien.

Andreas Bawart, kaufmännischer Geschäftsführer von Banner: "Um Lieferengpässen entgegenzusteuern, wurden zusätzliche Produktionskapazitäten geschaffen. Diese Maßnahmen sind nur dank unserer motivierten und überaus flexiblen Mitarbeiter möglich. Wir haben den vollen Rückhalt unserer Belegschaft, wofür wir sehr dankbar sind."

Sehr positiv ist vom Handel vor allem Power Bull GENERATION 2011 aufgenommen worden, die seit November auf dem Markt ist. Diese

wurde besonders für die Erfordernisse moderner Pkw mit massiv gestiegenen Bordströmen entwickelt und zeichnet sich durch eine bessere Haltbarkeit als herkömmliche Batterien aus. Aktuell ist jede dritte Banner Nachrüstbatterie im Verkauf eine Power Bull GENERATION 2011. Banner Batterien steuert mit den Verkaufszuwächsen auf ein erfolgreiches Jahr 2010/11 zu und erwartet mit Ende des Geschäftsjahres zum 31. März 2011 ein Umsatz-Plus von mehr als zehn Prozent gegenüber 2009/2010.

Unternehmensdaten:

Banner ist ein innovativer, expandierender Hersteller hochwertiger Starterbatterien. Seit 1937 produziert das Unternehmen mit Sitz in Leonding, Österreich, Batterien für Fahrzeuge aller Art. Das Familienunternehmen unter der Leitung von Andreas Bawart und Mag. Thomas Bawart beschäftigt europaweit rund 710 Mitarbeiter. Banner Batterien produziert und verkauft über 3,8 Millionen Starterbatterien jährlich. Damit zählt Banner zu den traditionsreichsten, erfahrensten und bedeutendsten Marken in der Akkumulatoren-Herstellung. Banner Batterien gehören zur Erstausrüstung zahlreicher Modelle von BMW, Mitsubishi, Skoda, Volvo, VW, Kässbohrer, Liebherr, MAN, Scania, Dethleffs und Jungheinrich. In Österreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, Dänemark, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Russland, Rumänien und Bulgarien erfolgt die Händlerbetreuung durch eigene Vertriebsgesellschaften mit insgesamt 28 Niederlassungen. In über weiteren 40 Staaten Europas, Afrikas und Asiens werden die Produkte über Direktimporteure verkauft. Zukunftsorientierte Technik und herausragende Qualität unterstreichen den internationalen Ruf der Vorzeigeprodukte mit der "Kraft des Büffels", die auch das Banner Logo prägt.

