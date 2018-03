Goodman Konsortium kündigt empfohlenes Angebot, um ING Industrial Fund (IIF) zu erwerben, an

(Goodman) und ihre drei weltweit agierenden Investoren (gemeinsam das Konsortium) haben heute bekanntgegeben, dass sie ein Barangebot (das Angebot) über den Erwerb von 100% der Anteile des ING Industrial Fund unterbreitet haben. Das Konsortium und die ING Management Limited (IML), als Verwalterin des ING Industrial Fund (IIF), haben heute eine entsprechende Umsetzungsvereinbarung unterschrieben.

Zusammenfassung:

Das Angebot bezieht sich auf ein Portfolio von erstklassigen Logistikimmobilien mit einem Wert von ca. EUR 1,8 Milliarden (ca. 2,5 Milliarden AUD). Es besteht aus insgesamt 60 Einzelimmobilien, wovon sich 44 in Australien und 16 in Europa befinden. Die europäischen Immobilien, welche sich auf die Länder Deutschland, Spanien und Belgien verteilen, werden auf einen Wert von ca. EUR 200 Millionen geschätzt.

Das von Goodman angeführte Konsortium besteht aus dem Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), der All Pensions Group (APG) und der China Investment Corporation (CIC).

Die Aufsichtsratsmitglieder der IML haben in Ermangelung eines besseren Angebots und dem Bericht eines unabhängigen Experten folgend, welcher das Angebot als im besten Interesse der IIF Anteilinhaber einschätzt, den IIF Anteilsinhaber einstimmig empfohlen, dem Angebot von Goodman zuzustimmen.

Goodman wird zur Fonds-/Vermögens- und Immobilienverwalterin entsprechend den Bedingungen der anderen von ihr verwalteten Fonds ernannt.

Goodman Trust Australia

Sollte das Angebot genehmigt werden, wird das Konsortium die Anteile durch ein neugegründetes Anlagevehikel namens GTA erwerben. GTA wird ein nicht-börsennotiertes, spezielles Anlagevehikel sein. Es hat den Auftrag, das IIF Portfolio zu halten und es durch die Durchführung der bestehenden IIF Entwicklungskonzepte zu verbessern.

Das Konsortium hat von einem Bankenkonsortium verbindliche Zusagen über ein neues Darlehen in Höhe von 1,1 Milliarden AUD erhalten.

Europa-Portfolio

Der europäische Anteil des IIF Portfolios besteht aus 16 Logistikimmobilien mit einer Gesamtgrösse von ca. 509.089 m2. Elf der Immobilien befinden sich in Deutschland (367.091 m2), die meisten davon im Gebiet von Bremen und Berlin. Die vier spanischen Immobilien (121.601 m2) befinden sich in der Gegend um Madrid. Die belgische Immobilie mit einer Grösse von 20.397 m2 befindet sich in Puurs, welches zwischen Antwerpen und Brüssel liegt.

Informationen zu Goodman:

Die Goodman Gruppe ist ein ganzeinheitliches Immobilienunternehmen mit operativen Geschäft in ganz Australien, Neuseeland, Asien, Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich. Die Goodman Gruppe besteht aus den verbundenen Gesellschaften Goodman Limited und Goodman Industrial Trust und ist der grösste gewerbliche Immobilienkonzern der australischen Wertpapierbörse und einer der weltweit grössten börsennotierten Spezialfondsmanager von Gewerbeimmobilien und -flächen.

Die weltweite Immobilienkompetenz von Goodman, das ganzheitliche Kundenserviceangebot (besitzen+entwickeln+verwalten) und die grosse Fondsmanagementplattform gewährleisten und schaffen innovative Immobilienlösungen, die den individuellen Kundenanforderungen gerecht werden und gleichzeitig danach ausgerichtet ist, den Investoren langfristige starke Erträge zu bringen.

Informationen zum Canada Pension Plan Investment Board:

Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ist eine professionelle Kapitalanlagegesellschaft, welche das nicht von der kanadischen Altersvorsorge (Canada Pension Plan (CPP)) benötigte Vermögen investiert, um derzeitige Leistungen seitens der 17 Millionen kanadischen Beitragszahler und Unterstützungsempfänger zu zahlen. Um ein breit gefächertes Portfolio des CPP Vermögens aufzubauen, investiert CPPIB in staatliche und private Vermögen, Immobilien, inflationsgebundene Anleihen, Infrastruktur und festverzinsliche Handelspapiere. Mit Hauptsitz in Toronto und Büros in London und Hong Kong wird CPPIB unabhängig von der kanadische Altersvorsorge und der Regierung verwaltet und geleitet. Am 30. September 2010 belief sich das Vermögen des CPP Fonds auf 138,6 Milliarden CAD, wobei 4,2 Milliarden CAD in private Aktienfonds, Infrastruktur- und Immobilienvermögen in dem asiatisch-pazifischen Raum angelegt sind.

Weitere Informationen zu CPPIB finden Sie auf deren Webseite.

Informationen zu APG

All Pensions Group (APG) verwaltet den APG Strategic Real Estate Pool (der Pool). Der Pool ist ein in den Niederlanden gegründetes offenes Investitionsvehikel, welches Investitionen in Australien und anderen Ländern als kollektive Kapitalanlage hält. Mit einem verwalteten Vermögen von ca. EUR 265 Milliarden ist APG einer der grössten institutionellen Investoren der Welt(Stand: 30. September 2010).

Informationen zu CIC

China Investment Corporation (CIC) ist eine im September 2007 gemäss dem Gesellschaftsrecht der Volksrepublik China gegründete Investitionsgesellschaft. Sie strebt ein stabiles und langfristig riskobereinigtes Ergebnis an und wird streng wirtschaftlich betrieben.

Weitere Informationen zu CIC finden Sie auf deren Webseite.

Für weitere Information, wenden Sie sich bitte an Goodman:

Danny Peeters

Chief Executive Officer

Goodman Continental Europe

Tel: +32-2-263-40-00

