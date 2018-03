Literaturstipendium des Landes Vorarlberg ausgeschrieben

LR Kaufmann: Anreiz und Förderung für Autorinnen und Autoren

Bregenz (OTS/VLK) - Die Vorarlberger Landesregierung schreibt

2011 wieder ein Literaturstipendium aus, um den Autorinnen und Autoren im Lande zusätzliche Anreize zu bieten. Bewerbungen nimmt die Kulturabteilung des Landes bis Donnerstag, 31. März 2011 entgegen.

Für Kulturlandesrätin Andrea Kaufmann geht es darum, dass gute Literatur aus Vorarlberg die gebührende Anerkennung und Förderung findet: "Wir wollen schreibende Talente in ihrer künstlerischen Weiterentwicklung unterstützen. Es gibt im Lande eine hochinteressante Szene, die von den Leistungen vieler junger Autorinnen und Autoren maßgeblich mitgeprägt wird." 2010 ging das Stipendium an Wolfgang Bleier.

Das Literaturstipendium der Vorarlberger Landesregierung 2011 ist mit 6.540 Euro dotiert und wird auf Vorschlag der Kunstkommission "Literatur" zuerkannt. Diese kann zusätzlich bis zu drei Arbeitsstipendien zu je 1.100 Euro empfehlen. Für die Auszeichnung kommen EWR-Bürgerinnen und -Bürger in Frage, die in Vorarlberg wohnen, über längere Zeit gewohnt haben oder in einem sonstigen personellen bzw. literarisch-sachlichen Bezug zu Vorarlberg stehen.

Eingereicht werden können Textproben aus bisher unveröffentlichten Manuskripten bis maximal 25 Seiten. Dazu sollen ein kurzer Lebenslauf und eine Beschreibung der bisherigen literarischen Tätigkeit und Publikationen angegeben werden.

Nähere Informationen sind bei der Kulturabteilung des Landes (Abteilung IIc), Römerstraße 24, 6901 Bregenz, erhältlich (Andrea Themessl, Telefon 05574/511-22316).

