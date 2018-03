ÖAMTC: Massiver Rückreiseverkehr, lange Staus

Über 40 Kilometer zäher Verkehr in Salzburg

Wien (OTS) - Am späten Sonntagvormittag setzte laut ÖAMTC-Informationszentrale im Westen des Bundesgebietes der Rückreiseverkehr aus den Schigebieten in Richtung Deutschland massiv ein. Den längsten Stau gab es in Salzburg. Auf der Tauern Autobahn (A10) kamen die Reisenden zwischen Pongau und Pass Lueg auf über 40 Kilometer nur äußerst zäh voran.

Auch Tirol und Vorarlberg waren vom starken Verkehrsaufkommen betroffen. Auf der Inntalautobahn (A12) staute es vor dem Grenzübergang Kiefersfelden 12 Kilometer, auf der Loferer Straße (B178) vor der Grenze am Steinpass 10 Kilometer zurück. Auf der Rheintal Autobahn (A14) bildete sich vor dem Pfändertunnel eine 5 Kilometer lange Kolonne.

