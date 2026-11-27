Wien (OTO) -

Neben einem möglichen Verbrenner-Verbot sieht der Entwurf des neuen Wiener Klimafahrplans auch die Prüfung einer Verkleinerung der Parkpickerlzonen vor.

„Schon jetzt schränken die bestehenden Parkpickerlregelungen die Mobilität der Wiener ein. Statt diese Einschränkungen abzubauen, stellen Ludwig und Sima weitere Verschärfungen in Aussicht. Künftig könnten die Wiener trotz bezahltem Parkpickerl selbst beim Arztbesuch oder Einkauf im eigenen Wohnbezirk zusätzlich zur Kasse gebeten werden“, kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher Toni Mahdalik.

Auch die angedachte Staffelung der Parkgebühren nach Fahrzeuggröße und Emissionen stößt bei den Freiheitlichen auf Ablehnung.

„Gerade Familien sind oftmals auf größere Fahrzeuge angewiesen. Eine Einteilung in gute und böse Autofahrer lehnen wir entschieden ab. Mobilität darf keine Frage der Geldbörse sein“, betont FPÖ-Mobilitätssprecher LAbg. Klemens Resch.

Mahdalik und Resch bekräftigen ihre Forderung an Ludwig und Sima, den gesamten Klimafahrplan zu kübeln.