Wagrain (OTO) -

Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt und Wagrain-Kleinarl treten ab sofort gemeinsam als Pongauer Alpen auf. Die neue Regionsmarke stellt nicht das Angebot in den Mittelpunkt, sondern das, was ein Urlaub bei den Menschen bewirkt.

Vier Tourismusverbände, eine Region. Rund 700 Mitglieder waren heute Abend in der PS-Event-Halle in Altenmarkt dabei, als die neue Marke enthüllt wurde: Pongauer Alpen. Dahinter stehen die Tourismusverbände Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt und Wagrain-Kleinarl mit ihrer neuen Destinationsmanagement-Organisation (DMO). Gemeinsam verzeichnen die Vier 2,67 Millionen Nächtigungen im vergangenen Tourismusjahr und sind damit die nächtigungsstärkste Region des Pongaus.

Eröffnet hat den Abend Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, die den Zusammenschluss der vier Tourismusverbände zu einer Region als beispielgebend über die Landesgrenzen Salzburgs hinweg bezeichnete. Unter den Ehrengästen waren Sandra Stichauner (Chief Marketing Officer Österreich Werbung), Leo Bauernberger (Geschäftsführer SalzburgerLand Tourismus) und Daniela Kolesa, die Leo Bauernberger ab März 2027 an der Spitze von SalzburgerLand Tourismus folgen wird. Inszeniert war der Abend als „Werkstatt des Zusammenwachsens“, durch das Programm führten die TV-Moderatoren Conny Bürgler und Richard Deutinger. In einem Filmbeitrag erzählten Veronika Scheffer, Kurt Schilchegger, Sepp Klieber und Annemarie Moser von der Tourismusgeschichte ihrer Orte. Auf der Bühne wurden von Wegbegleitern vier Werkzeugkisten voller Erinnerungsstücke übergeben. Nach einem Countdown des ganzen Saals formten diese Erinnerungsstücke durch eine beeindruckende Inszenierung auf der LED-Wand Namen und Logo der neuen Region.

Wirkung als Maßstab

Was nimmt ein Gast aus seinem Urlaub mit nach Hause? Von dieser Frage geht die neue Marke aus. Im Alltag funktionieren viele Menschen wie ein Uhrwerk. Im Urlaub wollen sie wieder bei sich ankommen und sich lebendig fühlen, und lebendig heißt dabei nicht betriebsam. Gäste sollen nicht nur erholt, sondern ge „Eine Marke entsteht dort, wo wir unseren Gästen begegnen: an der Rezeption, im Wirtshaus und auf der Piste. Und das steht in keinem Prospekt. Die gemeinsame Marke macht diese Wirkung jetzt sichtbar.“ stärkt nach Hause fahren. Zusammengefasst setzt die Marke auf Urlaub, der wirklich wirkt.

„Mit der Urlaubsbuchung kauft der Gast nicht nur eine Übernachtung, eine Liftfahrt oder ein Abendessen. Sondern er kauft den Zutritt in eine andere Welt, die einem raus aus dem Funktionsmodus, rein ins Hier und Jetzt zu sich holt, wo man sich lebendig fühlt.“, sagt Wolfgang Wild, Markenverantwortlicher der Pongauer Alpen.

Qualität in der Begegnung

Qualität misst die Region dabei an dem, was in der Begegnung mit Gästen passiert. Eine gute Grundlage ist vorhanden. Gäste bleiben in der neuen Region im Schnitt 4,4 Nächte, im Landesschnitt sind es 3,7. „Ein Name und ein Logo allein sind noch keine Marke“, sagt Stefan Passrugger, Geschäftsführer der Pongauer Alpen. „Eine Marke entsteht dort, wo wir unseren Gästen begegnen: an der Rezeption, im Wirtshaus und auf der Piste. Und das steht in keinem Prospekt. Die gemeinsame Marke macht diese Wirkung jetzt lesbar.“

Qualitätsbewusstsein bei Gästen und Betrieben

Der Fokus auf Wirkung richtet sich an zwei Seiten zugleich: Gäste bekommen einen klaren Maßstab dafür, was einen Urlaub wirkungsvoll und wertvoll macht. Für die Mitgliedsbetriebe wird derselbe Maßstab zum gemeinsamen Qualitätsanspruch. Wer über Produkte und Preise spricht, wird verglichen. Wer erzählt, was der Urlaub in einem verändert hat, wird bewusst gewählt.

Ein Name, der verortet und verbindet

Pongau verortet, Alpen verbindet: Der Name steht für die gemeinsamen Qualitäten: eine tiefe Lebens- und Naturverbundenheit, Offenheit im Umgang mit den Menschen sowie eine fest verwurzelte Souveränität im Umgang mit der Welt. Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt und Wagrain-Kleinarl bleiben mit ihrer Geschichte und ihrem Charakter als Urlaubsziele sichtbar, auch bestehen die vier Tourismusverbände weiter. Strategisch, operativ und in den Märkten treten sie künftig mit einer gemeinsamen Stimme auf. Für weitere Tourismusverbände im Pongau bleibt die Tür offen.

Gestaltet hat den Markenauftritt das Grazer Studio Bruch mit Josef Heigl und Kurt Glänzer. Sie setzten sich im Oktober in einem unabhängig begleiteten Wettbewerb gegen vier weitere Agenturen durch. „Die Alpen sind ein unheimlich mächtiger Wirkungsraum.“ , sagt Josef Heigl. „Was für die Menschen hier Alltag ist, ist für einen Gast ein Geschenk“ , bestätigt Kurt Glänzer.

Winter bleibt Herzstück, der Sommer wächst

Der Winter bringt 58 Prozent der Nächtigungen, Skifahren bleibt das Herzstück der Region. Gleichzeitig wächst der Sommer: 2025 zählte die neue Region 1,11 Millionen Sommernächtigungen, so viele wie in keinem der fünf Jahre davor.

Die Marke folgt drei Leitlinien: Urlaub über das ganze Jahr, Wirkung als Richtschnur für Angebote und Kommunikation sowie echter Lebensraum statt Kulisse. Gäste sollen die Region als das erleben, was sie wirklich ist und was historisch über Generationen gewachsen ist: als gemeinsamer Herzschlag des Pongauer Lebensraumes.

Die nächsten Schritte

Für die Mitgliedsbetriebe stellt die DMO Logo und Anleitungen bereit und bietet Workshops an. Unter www.pongauer-alpen.com ist seit heute eine erste Seite online, der vollständige Internetauftritt folgt im Mai 2027. In den Märkten treten die Pongauer Alpen erstmals zur Sommersaison 2027 auf. Ab dann tragen auch die Werbemittel der Orte den gemeinsamen Auftritt, und Veranstaltungen wie die Bauernherbst-Eröffnung finden unter der gemeinsamen Marke statt. Im Sommer 2027 wird die DMO ihr neues Headquarter in Wagrain beziehen.

„Vier erfolgreiche Tourismusverbände, die jeder für sich Geschichte geschrieben haben, starten ab heute in eine gemeinsame Zukunft“ , sagt Roland Wiesbacher, Vorsitzender der Generalversammlung der Pongauer Alpen. „Wir verdanken dem Tourismus und dem Mut unserer Pioniere sehr viel“ , ergänzt Skilegende Michael Walchhofer und Stellvertreter von Roland Wiesbacher.

Über die Pongauer Alpen

Die Destinationsmanagement-Organisation wurde am 27. April 2026 von den Tourismusverbänden Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt und Wagrain-Kleinarl gegründet. Geschäftsführer ist Stefan Passrugger, Vorsitzender der Generalversammlung Roland Wiesbacher. Im Tourismusjahr 2024/25 verzeichnete die Region rund 605.000 Ankünfte und 2,67 Millionen Nächtigungen.



Logo und Bildmaterial vom Markenlaunch finden Sie hier: www.pongauer-alpen.com/wegweiser