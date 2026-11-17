Wien (OTO) -

Orientalisches Souk-Flair trifft auf Wiener Weihnachtstradition. Vom 21. November bis 20. Dezember verwandelt sich die Heiligenstädter Straße 24 an fünf Wochenenden in einen außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt.

Weihnachten einmal anders:

Der Aux Gazelles Fundus - welcher nach der Schliessung konstant verkauft wird- wandelt sich in der Adventzeit zum Christmas Souk. Gemeinsam mit befreundeten Marken, Künstler*inen und kreativen Köpfen entsteht ein Markt, der orientalische Lebensfreude mit Wiener Weihnachtstradition verbindet.

An fünf Wochenenden lädt Christine Ruckendorfer zum Entdecken, Genießen und Verweilen ein.

Ein Weihnachtsmarkt mit Charme

Zu den teilnehmenden Marken zählen unter anderem Cosmotheca mit Duftkerzen und Raumdüften, Plein Sud mit Mode und Accessoires, Lalam Morocco mit besonderen Jacken, Nouara Rugs mit Berberteppichen sowie die Galerie Mario Soldo mit Kunst und Vintage-Fundstücken. Dazu kommen Schmuck, Keramik, Lederwaren, Adventkränze und Designobjekte von rund 25 Ausstellern.

Auch kulinarisch begegnen sich unterschiedliche Traditionen: Levantinische Spezialitäten, marokkanische Patisserie & Tajines, Wilddelikatessen von Anna Steurer und Kaviar von Romeo Schermann laden zu einer genussvollen Entdeckungsreise ein. Das Angebot variiert je nach Wochenende. Granatapfelpunsch, Rindsuppe mit Vodka, Thé a la Menthe sind perfekt für kalte Tage.

Für die passende Atmosphäre sorgen DJs, Outdoor Küche, grosser Innenhof und jene besondere Mischung aus Gastfreundschaft und Lebendigkeit, für die Aux Gazelles bekannt ist.

Oriental vibes. Austrian tradition. Lively atmosphere.

Der Christmas Souk versteht sich nicht nur als Ort zum Einkaufen, sondern auch als temporärer Treffpunkt. Ein Ort, an dem man nach Geschenken sucht und vielleicht noch etwas länger bleibt, für einen Tee, eine Tajine oder ein gutes Gespräch.

Der Markt findet im Innen- und Außenbereich statt. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Direkt in Spittelau bei der U Bahn Station U4 und U6, Strassenbahnstation D vor der Türe.

Auf einen Blick

Veranstaltung: Christmas Souk 2026

Datum: 21. November – 20. Dezember 2026

Öffnungszeiten: Samstags und Sonntags, 12:00–20:00 Uhr

Ort: Heiligenstädter Straße 24, 1190 Wien

Come for the Christmas spirit, stay for the souk feeling!