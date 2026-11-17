Tirol/Innsbruck (OTO) -

Der Firmenkund:innenkongress der Volksbank Tirol, der in seiner vierten Auflage am 5. November 2026 im congresspark igls über die Bühne ging, stellte unter dem Titel „Die neue Grundlage: Was generative KI wirklich verändert“ eines der derzeit prägendsten Zukunftsthemen in den Mittelpunkt.

In seiner Begrüßung ordnete Vorstandsvorsitzender Martin Holzer das Thema in das aktuelle wirtschaftliche Umfeld ein. Trotz geopolitischer Unsicherheiten, höherer Kosten, Fachkräftemangel und technologischer Umbrüche zeige sich die Weltwirtschaft widerstandsfähiger, als es die öffentliche Stimmung oftmals vermuten lasse. Gerade in einem anspruchsvolleren Zinsumfeld müssten Investitionen jedoch einen nachvollziehbaren Mehrwert schaffen. Künstliche Intelligenz könne dabei zu einem entscheidenden Produktivitätshebel werden, wenn sie nicht nur als Software eingesetzt, sondern sinnvoll in reale Prozesse integriert werde.

Den Blick in die technologische Zukunft öffnete anschließend Digitalstratege Maks Giordano. Der international tätige Innovationsexperte, der unter anderem für Apple, Lego und Red Bull gearbeitet hat, zeigte, warum technologische Entwicklungen selten linear verlaufen und welche Auswirkungen generative AI, autonome KI-Agenten und Robotik auf Unternehmen haben können. Seine zentrale Botschaft: Erfolgreiche KI-Transformation beginnt nicht bei der Technologie, sondern bei konkreten Anwendungsfällen und den Bedürfnissen von Menschen und Unternehmen. KI-Einführung sei deshalb nicht nur ein IT-Projekt, sondern vor allem eine Frage von Strategie, Kultur und Veränderungsbereitschaft.

Wie dieser Wandel in der Praxis bereits gelingt, diskutierten im anschließenden Talk drei Tiroler Unternehmer:innen: Nina Fauland, Geschäftsführerin der wiasano GmbH, Bernhard Pfeifer, Geschäftsführer und CTO der HNP DataTech Consulting GmbH, sowie Stefan Sinnegger, Gründer von AI-First Ventures. Sie beleuchteten Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von KI in unterschiedlichen Branchen und zeigten, wo Unternehmen heute konkret ansetzen können.

Mit dem Firmenkund:innenkongress möchte die Volksbank Tirol ihren Kund:innen Orientierung bei aktuellen unternehmerischen Herausforderungen bieten und Impulse vermitteln, die sich in die Praxis übertragen lassen. Der als Green Meeting ausgerichtete Kongress klang bei regionaler Kulinarik und persönlichem Austausch aus.