Warum Vertrauen den Unterschied macht

Tirol/Schwaz (OTO) -

Es war ein Abend voller Impulse, Perspektiven und guter Gespräche: Der renommierte Verhaltensökonom Univ.-Prof. Dr. Matthias Sutter lieferte spannende Einblicke und diskutierte gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Tirol AG Mag. Martin Holzer über die Bedeutung von Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft.

In einer Zeit, in der oftmals Alleingänge zu dominieren scheinen, setzte die Volksbank Schwaz Holding mit ihrem Zukunftsdialog ein bewusstes Zeichen für Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Es ging um die Frage, ob sich Kooperation in einer zunehmend individualisierten und digitalisierten Welt tatsächlich noch auszahlt.

Den Einstieg in den Abend gestaltete Anlageexperte Josef Tratter, Vorstand der Volksbank Schwaz Holding. Er stellte die genossenschaftlichen Wurzeln der Volksbank in den Mittelpunkt und erläuterte, was die Genossenschaftsidee für die Region und die tägliche Bankberatung bedeutet. Vertrauen, Verlässlichkeit und das gemeinsame Erreichen von Zielen seien dabei wesentliche Grundlagen. „Gutes zieht Kreise“ sei nicht nur ein Motto, sondern werde aktiv gelebt, unter anderem durch die Jugendinitiative “FIT4FUTURE”.

Vertrauen als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor

Dr. Matthias Sutter, Direktor am Max-Planck-Institut sowie Professor an den Universitäten Innsbruck und Köln, zeigte in seiner Keynote, welche zentrale Rolle Vertrauen für funktionierende Kooperationen spielt und warum es sich auch ökonomisch lohnt, anderen einen Vertrauensvorschuss zu geben. Gerade dort, wo Menschen gemeinsam etwas erreichen wollen, werde Vertrauen zu einer entscheidenden Ressource. Erfolgreiche Zusammenarbeit entstehe immer dort, wo Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, einander etwas zutrauen und gemeinsame Ziele über Einzelinteressen stellen.

Die spannenden Impulse sorgten beim anschließenden Networking noch für angeregte Diskussionen.