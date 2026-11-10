  • 10.11.2026, 15:57:06
  • /
  • OTO0001

Warum Vertrauen den Unterschied macht

Der Zukunftsdialog der Volksbank Schwaz Holding widmete sich der zentralen Frage: Wie wichtig sind Vertrauen und Kooperation für wirtschaftlichen Erfolg?

Volles Haus beim Zukunftsdialog der Volksbank Schwaz Holding im Feuerwerk by binderholz
Tirol/Schwaz (OTO) - 

Es war ein Abend voller Impulse, Perspektiven und guter Gespräche: Der renommierte Verhaltensökonom Univ.-Prof. Dr. Matthias Sutter lieferte spannende Einblicke und diskutierte gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Tirol AG Mag. Martin Holzer über die Bedeutung von Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft.

In einer Zeit, in der oftmals Alleingänge zu dominieren scheinen, setzte die Volksbank Schwaz Holding mit ihrem Zukunftsdialog ein bewusstes Zeichen für Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Es ging um die Frage, ob sich Kooperation in einer zunehmend individualisierten und digitalisierten Welt tatsächlich noch auszahlt.

Den Einstieg in den Abend gestaltete Anlageexperte Josef Tratter, Vorstand der Volksbank Schwaz Holding. Er stellte die genossenschaftlichen Wurzeln der Volksbank in den Mittelpunkt und erläuterte, was die Genossenschaftsidee für die Region und die tägliche Bankberatung bedeutet. Vertrauen, Verlässlichkeit und das gemeinsame Erreichen von Zielen seien dabei wesentliche Grundlagen. „Gutes zieht Kreise“ sei nicht nur ein Motto, sondern werde aktiv gelebt, unter anderem durch die Jugendinitiative “FIT4FUTURE”.

Vertrauen als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor

Dr. Matthias Sutter, Direktor am Max-Planck-Institut sowie Professor an den Universitäten Innsbruck und Köln, zeigte in seiner Keynote, welche zentrale Rolle Vertrauen für funktionierende Kooperationen spielt und warum es sich auch ökonomisch lohnt, anderen einen Vertrauensvorschuss zu geben. Gerade dort, wo Menschen gemeinsam etwas erreichen wollen, werde Vertrauen zu einer entscheidenden Ressource. Erfolgreiche Zusammenarbeit entstehe immer dort, wo Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, einander etwas zutrauen und gemeinsame Ziele über Einzelinteressen stellen.

Die spannenden Impulse sorgten beim anschließenden Networking noch für angeregte Diskussionen.

Mehr Eindrücke vom Zukunftsdialog

Rückfragen & Kontakt

Volksbank Tirol AG
Mag. Matthias Ampferer
Telefon: 050566-9022
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Volles Haus beim Zukunftsdialog der Volksbank Schwaz Holding im Feuerwerk by binderholz [Bild, 5.55MB]
Vorschau Bild von Talkrunde mit Martin Holzer und Matthias Sutter [Bild, 5.54MB]

Volksbank Tirol AG

Rückfragen & Kontakt

Volksbank Tirol AG
Mag. Matthias Ampferer
Telefon: 050566-9022
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright