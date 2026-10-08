Canon Flatrate: Planbare Druckkosten für Österreichs Unternehmen

Wien (OTO) -

Schluss mit schwankenden Druckkosten und komplexen Verrechnungsmodellen: Mit der Canon Flatrate erhalten Unternehmen ein modernes Abrechnungsmodell mit fixen monatlichen Druckkosten, maximaler Transparenz und deutlich weniger Verwaltungsaufwand.



Die Canon Flatrate ersetzt die klassische seitenbasierte Abrechnung durch einen fixen monatlichen Betrag. Je nach gewähltem Paket sind Druckvolumen, Toner, Support, Help Desk, Remote-Service, Vor-Ort-Service sowie Ersatzteile bereits inkludiert. Unternehmen erhalten dadurch volle Kostenkontrolle und können ihre Budgets deutlich einfacher planen.

Besonders attraktiv ist die Canon Flatrate für Organisationen deren Druckaufkommen im Jahresverlauf schwankt. Dank fixer Monatskosten bleiben auch Auslastungsspitzen oder saisonale Veränderungen ohne Einfluss auf die Kalkulierbarkeit der Druckkosten. Gleichzeitig entfallen administrative Aufgaben wie die Übermittlung von Zählerständen oder die Kontrolle komplexer Abrechnungen.



Bereits mehr als 1.500 Unternehmen setzen auf die Canon Flatrate und profitieren von einer einfachen, transparenten und modernen Lösung für ihr Dokumentenmanagement. Zu den Vorteilen zählen insbesondere planbare monatliche Kosten, geringerer Verwaltungsaufwand, flexible Nutzungsmöglichkeiten sowie umfassende Serviceleistungen aus einer Hand. „Unternehmen möchten sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und nicht auf die Verwaltung ihrer Druckkosten. Mit der Canon Flatrate schaffen wir Planungssicherheit, reduzieren administrativen Aufwand und bieten ein Rundum-sorglos-Paket für die Druckinfrastruktur. Dabei können wir für Unternehmen jeder Größe eine passende Lösung entwickeln“ , sagt Wilbert Verheijen, Managing Director Canon Central & East (CCE).

Individuelles Angebot unverbindlich anfordern

Canon Austria lädt alle Unternehmen in Österreich ein, die Vorteile der Canon Flatrate zu prüfen und ein unverbindliches Angebot anzufordern. Welche Canon Flatrate zu Ihrem Unternehmen passt, finden Sie unter: www.canon.at/flatrate. Dort erhalten Unternehmen weitere Informationen und können direkt eine individuelle Beratung anfordern.