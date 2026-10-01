  • 01.10.2026, 12:36:04
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Zwei internationale Awards in einer Woche für Naturkosmetik aus dem Waldviertel

Karin & Stefan gewinnt Gold bei den Global Green Beauty Awards und den Excellence Award der European Natural Beauty Awards in Paris

Verleihung Excellence in Paris an Karin& Stefan am 29.09. im Theater Marigny
Litschau (OTO) - 

Litschau, 1. Oktober 2026. Der kleine Waldviertler Naturkosmetikbetrieb Karin & Stefan hat innerhalb weniger Tage zwei internationale Auszeichnungen erhalten: Am Montag, 28. September, gewann das Restore & Glow Gesichtsöl Gold bei den Global Green Beauty Awards. Am Dienstag, 29. September, wurde das Spilanthes & Hyaluron Sérum beim Finale der European Natural Beauty Awards (ENBA) in Paris mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Gold für das Restore & Glow Gesichtsöl

Das Gesichtsöl wurde bei den Global Green Beauty Awards 2026 in der Kategorie „Best Organic Oil“ prämiert. Laut Veranstalter wurden mehr als 800 Produkte eingereicht.

Das Öl kombiniert ausgewählte pflanzliche Öle mit einem Upcycled Coffee Booster aus stabilisiertem Vitamin C, Ferulasäure, Koffein und Vitamin E.

Dass ein Öl aus einem kleinen Waldviertler Betrieb in dieser Kategorie Gold gewinnt, freut uns sehr. Wir wollten zeigen, dass sich Pflanzenöle und moderne Wirkstoffkonzepte gut verbinden lassen“, sagt Karin Waltenberger, Mitgründerin und zertifizierte Formulatorin von Karin & Stefan.

Excellence Award für das Spilanthes & Hyaluron Sérum

Beim Finale der European Natural Beauty Awards 2026 in Paris wurden Produkte aus rund 30 Ländern mit dem Excellence Award ausgezeichnet, darunter aus Japan, den USA und Uruguay. Das Spilanthes & Hyaluron Sérum von Karin & Stefan gehört dazu.

Eingereichte Produkte müssen zu mindestens 99 Prozent aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs bestehen. Laut ENBA bestanden 2024 nur 17 Prozent der als natürlich eingereichten Produkte diese erste Prüfung. Anschließend werden die Produkte über einen Zeitraum von zwölf Wochen von einer internationalen Jury getestet und bewertet.

Hinter diesem Serum steckt sehr viel Entwicklungsarbeit. Wir beschäftigen uns intensiv mit Rohstoffen, ihrer Wirkung und ihrer Kombination. Dass eine internationale Jury diese Arbeit anerkennt, bedeutet uns viel“, so Karin Waltenberger.

Weitere Auszeichnungen 2026

Bereits zu Jahresbeginn erhielt die Marke drei „Commended“-Auszeichnungen bei den Beauty Shortlist Awards 2026, darunter für das Rotklee-Gesichtsöl. Die Rotkleeblüten wachsen auf eigenen Feldern im Waldviertel, werden von Hand geerntet und in hochwertigem Olivenöl mazeriert.

Zusätzlich wurde Karin & Stefan bei den Global Excellence Awards des Global Health & Pharma Magazine als „Best Natural Skincare Brand 2026 – Austria“ ausgezeichnet.

Die Produkte entstehen bei uns in kleinen Chargen, viele Arbeitsschritte machen wir bewusst von Hand. Dass dieser Zugang international wahrgenommen wird, ist für uns die schönste Bestätigung“, sagt Stefan Koller, Mitgründer von Karin & Stefan.

Über Karin & Stefan

Karin & Stefan ist ein kleiner österreichischer Naturkosmetikbetrieb mit Sitz in Litschau im Waldviertel (Niederösterreich). Die Produkte werden in kleinen Chargen entwickelt und hergestellt. Der Verein verbindet traditionelle Pflanzenkunde mit moderner kosmetischer Formulierungswissenschaft.

Naturkosmetik aus dem Waldviertel entdecken

Rückfragen & Kontakt

Verein für Naturheilkunde und Pflanzenwissen e.v
Mag. Karin Maria Waltenberger
Telefon: 06646330546
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Awards Zeremonie im Theater Marigny in Paris [Bild, 1.74MB]
Vorschau Bild von Tisch der shortlisted Produkte am Eingang des Theater Marigny in Paris, zeigt u.a. unser Produkt in der weißen Pipettenflasche mit schwarzer Pipette: Spilanthes Hyaluron Sérum. [Bild, 1.51MB]
Vorschau Bild von Außenansicht mit Ankündigung der Verleihung des european natural beauty Awards am Theater Marigny in Paris. [Bild, 2.33MB]

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