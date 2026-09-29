PRESSEEINLADUNG: VINOBLE COSMETICS x Nägele & Strubell

Fresing (OTO) -

Sehr geehrtes Redaktionsteam,

am 1. Oktober 2026 gibt es in der Grazer Herrengasse gleich zwei gute Gründe zum Feiern:

VINOBLE COSMETICS präsentiert die neue Kooperation mit Nägele & Strubell, Wiener

Hof-Parfümerie seit 1880, und eine Produktpremiere.



Gründerin und CEO Luise Köfer lädt gemeinsam mit Nägele & Strubell zu einem exklusiven Presseevent und gibt persönlich Einblicke in die Welt der österreichischen Premium-Hautpflegemarke. Im Mittelpunkt stehen die Philosophie von VINOBLE, die Kraft ausgewählter Wirkstoffe aus Traube und Rose, die österreichische Herkunft und Produktion.



Premiere: Beauty von innen

Mit dem neuen BEAUTY BOOST OPC grape seed extract geht VINOBLE erstmals über die

kosmetische Hautpflege hinaus. Das hochwertige Nahrungsergänzungsmittel basiert auf

Premium-Traubenkernextrakt mit standardisiertem OPC-Gehalt und ergänzt das ganzheitliche Pflegekonzept um einen neuen Bereich: Beauty & Longevity von innen.



Der OPC grape seed extract wird ab 1. September über vinoble-cosmetics.at sowie in den

Nägele & Strubell-Filialen in Graz, Linz, Salzburg und Wien erhältlich sein.



Warum sich VINOBLE dafür entschieden hat, was hinter dem neuen Produkt steckt und wohin sich die Marke in Zukunft entwickelt, erzählt Luise Köfer persönlich.



VINOBLE Product Tasting

Bei feiner Kulinarik, einem eigens kreierten VINOBLE-Cocktail und den Sounds von DJ KINZO bleibt anschließend Zeit, ausgewählte VINOBLE-Produkte kennenzulernen und sich persönlich mit Luise Köfer und dem VINOBLE-Team auszutauschen.



Wann:

Donnerstag, 1. Oktober 2026 | 17.00–18.00 Uhr

Ab 18.30 Uhr geht der Abend mit geladenen Gästen weiter. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch nach dem Presseevent noch bei uns bleiben und gemeinsam mit uns feiern.



Wo:

Nägele & Strubell

Herrengasse 18–20

8010 Graz



Wir freuen uns sehr, Sie am 1. Oktober bei Nägele & Strubell in Graz begrüßen zu dürfen und bitten um Anmeldung unter [email protected]. Bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne bei uns.