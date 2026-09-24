Vom Start-up in Dobl zum international tätigen Softwareanbieter: redPILOT feiert 10-Jahres-Jubiläum

Dobl/Steiermark (OTO) -

Was 2016 als Idee zwischen einem Logistikleiter, einem Softwareentwickler und einem aufmerksamen Zuhörer begann, ist heute ein erfolgreiches Softwareunternehmen mit internationalen Kunden wie EDEKA Rhein-Ruhr in Deutschland, dem britischen Retailer Marks&Spencer oder dem Hersteller des Schweizer Taschenmessers, Victorinox: Die redPILOT GmbH aus Dobl feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen.

Wie können Logistikbetriebe ihre vorhandenen Ressourcen besser nutzen und Kosten senken, ohne die Qualität zu beeinträchtigen? Diese Frage steht täglich im Mittelpunkt bei redPILOT GmbH, einer Tochtergesellschaft der steirischen KNAPP-Gruppe. Die passende Antwort liefert die redPILOT® Operational Excellence Solution, eine cloudbasierte Softwarelösung für die Optimierung von Lager- und Logistikprozessen.

Der Treibstoff von Logistikzentren sind Daten. Vereinfacht gesagt, Daten über Waren, Maschinen und Menschen. Diese Informationen sind meist in unterschiedlichsten Systemen gespeichert, die kaum oder nur schlecht miteinander kommunizieren. Das kann den gesamten Betrieb ins Stottern bringen. Der Motor läuft, aber nicht optimal – schon gar nicht, wenn, wie derzeit immer öfter, unvorhersehbare Krisen die Logistikbranche zusätzlich belasten. Was es also braucht, ist ein transparenter, zentraler Überblick über Informationen, ein entsprechendes Know-how zur richtigen Interpretation sowie eine Ableitung von Handlungsmöglichkeiten – und das am besten in Echtzeit, denn in der Logistik zählt jede Minute. Die redPILOT® Operational Excellence Solution ist eine intelligente Software, die genau das bietet: Sie interpretiert Daten aus verschiedenen Systemen eines Logistikbetriebs und leitet passende Handlungsempfehlungen für die operative Betriebsführung ab.

KI-gestützte Entscheidungen & Planung in Sekundenschnelle

Logistikmanager treffen laufend kritische Entscheidungen. Sie müssen sofort wissen, wenn ein Bereich überlastet ist und nicht erst Stunden später. redPILOT zeigt in Echtzeit auf, wo Kapazitäten brach liegen oder Engpässe entstehen. KI-basierte Features liefern auch gleich konkrete Handlungsempfehlungen, wie etwa: „Verlagere Mitarbeiter A vom Wareneingangsprozess X zur Kommissionierstation Y". So wird auf Basis von Daten anstatt mit Bauchgefühl entschieden, Zeit und Kosten gespart.

Zudem stehen Daten über Qualifikationen, Ausbildungen, An- und Abwesenheiten der Mitarbeiter per Knopfdruck zur Verfügung, und Teamleiter können mit nur wenigen Klicks ganze Betriebseinsatzpläne für mehrere Wochen erstellen. Für diese Aufgabe haben Unternehmen mit manuellen Methoden, wie z.B. Excel, früher mehrere Tage benötigt und häufig entscheidendes Optimierungspotenzial nicht genutzt. Ergänzt wird die cloudbasierte modulare Softwarelösung mit einer App für Logistikmitarbeiter, einem Modul zur Erfassung nicht systemgeführter Tätigkeiten sowie einem weiteren für ein strukturiertes Instandhaltungsmanagement.

Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen mehr als 20 Mitarbeitende am Standort Dobl und wächst kontinuierlich. Die Zahl der operativen Logistikmitarbeiter, die mit redPILOT gemanagt werden beträgt über 15.000 an mittlerweile über 100 Logistikbetrieben weltweit.

Für die kommenden Jahre hat sich redPILOT weiteres Wachstum auf die Fahnen geschrieben, da sich der Markt für diese Themenfelder in der Logistik gerade etabliert. Aber auch neue Innovationen, etwa zur KI-gestützten Auftragssteuerung, werden laufend gemeinsam mit Kunden entwickelt und in die Software integriert. Der Standort Dobl bleibt dabei das Herzstück des Unternehmens.

„In den vergangenen zehn Jahren ist aus einer Idee ein Unternehmen entstanden, das Logistikbetriebe bei ihren täglichen Entscheidungen in der operativen Führung unterstützt. Unser Ziel bleibt unverändert: vorhandene Ressourcen bestmöglich einzusetzen und Logistikprozesse nachhaltig zu verbessern“, so Siegfried Zwing, Gründer und Managing Director von redPILOT.