AutoZum 2027: Neue Innovation-Area mit eigener Bühne und Award

Salzburg (OTO) -

Die AutoZum setzt bei ihrer nächsten Ausgabe einen neuen Schwerpunkt auf Zukunftsthemen im automotiven Aftersales. In Halle 2/6 entsteht dafür die Innovation-Area, in der Unternehmen und Start-ups neue Produkte, Technologien und Konzepte präsentieren können. Mit der Innovation-Stage erhält die Innovation-Area eine eigene Vortragsbühne für Praxisthemen und den fachlichen Austausch. Neu ist auch der AutoZum-Award, der im Jänner 2027 erstmals verliehen wird.



„Der Aftersales Market verändert sich massiv. Digitalisierung, KI, E-Mobilität und neue Kundenanforderungen schaffen neue Chancen. Mit der Innovation-Area, Innovation-Stage und dem AutoZum-Award geben wir dieser Entwicklung 2027 erstmals eine eigene Bühne und stärken die Position der AutoZum als führende Innovationsplattform der Branche“, sagt Sven Sauer, Messeleiter der AutoZum.

Call for Papers für die Innovation-Stage

Für das Programm der neuen Bühne läuft derzeit ein Call for Papers. Gesucht werden Unternehmer, Experten und Branchenkenner, die konkrete Erfahrungen aus ihrem Arbeitsalltag, neue Ansätze oder interessante Anwendungsfälle vorstellen möchten. Auch Panelbeiträge sind möglich.



Auf dem Programm stehen Themen wie Tech-Innovationen und neue Geschäftsmodelle, KI- und Digitalisierungslösungen für Werkstatt und Kunden, Recruiting, Gen Z, Führung und Unternehmensnachfolge, E-Mobilität und Flotten sowie Green Repair, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit.



Die einzelnen Vorträge dauern bis zu 15 Minuten. Im Anschluss bleibt Zeit für Fragen und Diskussion. Reine Produktpräsentationen sind nicht vorgesehen.



„Auf der Innovation-Stage geht es nicht um klassische Produktpräsentationen. Gefragt sind Erfahrungen aus der Praxis: Was funktioniert bereits, wo liegen die Herausforderungen und welche neuen Ansätze können Werkstätten und Unternehmen weiterbringen? Genau solche Beiträge suchen wir mit dem Call for Papers. Und da sei klar gesagt: Wir wünschen uns möglichst viele Teilnehmer. Wer eine gute Idee oder Lösung hat, sollte diese einreichen – wir freuen uns über jede einzelne Bewerbung, die die Branche hier vorantreibt“, sagt Stephan Gantner, der das Projekt Innovation-Area für das Messezentrum Salzburg begleitet.

Erster AutoZum-Award für den Aftersales Market

Eine weitere Premiere ist der AutoZum-Award 2027. Bewerben können sich Unternehmen mit marktreifen Produkten und Lösungen, die einen konkreten Nutzen für den österreichischen Aftersales Market bieten.



Ausgeschrieben sind vier Kategorien:



➡️ Neue Mobilität & Technologien

➡️ KI & Digitalisierung

➡️ Werkstattkonzept & Servicelösungen

➡️ Nachhaltigkeit



Dazu kommt die Sonderkategorie „Aftersales-Persönlichkeit des Jahres“.



Über die Auszeichnungen entscheidet eine Fachjury. Bewertet werden Innovation & Exzellenz, Marktpotenzial & Praxisnutzen, Qualität & Sicherheit sowie Umwelt & Zukunft. Die Teilnahme ist im ersten Jahr kostenfrei.

Bewerbungen bis 30. Oktober 2026

Beiträge für die Innovation-Stage und Einreichungen für den AutoZum-Award sind bis 15. Oktober 2026 möglich. Unternehmen und Start-ups, die ihre Produkte und Lösungen in der Innovation-Area präsentieren möchten, finden ebenfalls alle Informationen auf der Website der AutoZum.



Die AutoZum 2027 findet von 20. bis 23. Jänner 2027 im Messezentrum Salzburg statt.



● Weitere Informationen: www.autozum.at