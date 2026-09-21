Innsbrucker Volksschulkinder setzen Zeichen für sichere Schulwege

Innsbruck / Wien (OTO) -

„Danke, dass du auf mich aufpasst.“ Mit dieser Botschaft wenden sich die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Sieglanger am 18. September an Autofahrende im Schulumfeld. Gemeinsam mit der Polizei und der gesetzlichen Unfallversicherung AUVA setzen die beiden vierten Klassen damit ein sichtbares Zeichen für mehr Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme zum Schulbeginn.

Postkarten der Kinder werben für mehr Rücksicht

Im unmittelbaren Umfeld der Schule werden die Geschwindigkeiten vorbeifahrender Fahrzeuge gemessen. Die Polizei hält Verkehrsteilnehmende an und macht auf die Bedeutung angepasster Geschwindigkeit im Bereich von Schulen aufmerksam. Alle angehaltenen Autofahrer:innen erhalten von den Kindern eine Postkarte mit selbst gestalteten Zeichnungen. Mit ihren persönlichen Botschaften erinnern die jungen Verkehrsteilnehmenden daran, wie wichtig langsames und aufmerksames Fahren in Schulnähe ist. Wer besonders vorbildlich unterwegs ist, wird zusätzlich mit einem Apfel belohnt.

Gemeinsam für sichere Schulwege

„Diese gemeinsame Aktion erinnert daran, dass wir alle Verantwortung für einen sicheren Schulweg tragen. Gerade im Umfeld von Schulen können ein paar km/h weniger entscheidend sein. Wer langsamer fährt, gewinnt wertvolle Reaktionszeit und hilft dabei, Unfälle zu vermeiden und Kinder auf ihrem Schulweg besser zu schützen“ , betont Sophia Sungler, Abteilungsleiterin der Prävention der AUVA-Landesstelle Salzburg.



Dass die Botschaft der Kinder dabei besonders wirkt, unterstreicht Obstlt. Daniel Mallaun, Leiter des Verkehrsreferates des Stadtpolizeikommandos Innsbruck: „Gerade im Bereich von Schulen ist eine angepasste Geschwindigkeit besonders wichtig. Die Aktion verbindet Verkehrskontrolle mit Bewusstseinsbildung auf eine sehr unmittelbare Art: Wenn Kinder selbst den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern ihre Botschaft mitgeben, wird diese oft persönlicher und nachhaltiger wahrgenommen als eine reine Kontrolle. Aus Sicht des SPK Innsbruck ist die Aktion daher eine wertvolle präventive Maßnahme für mehr Sicherheit auf dem Schulweg.“

Wie wichtig Präventionsmaßnahmen für sichere Schulwege sind, zeigen auch die Unfallzahlen: Laut AUVA-Statistik wurden in Tirol im Jahr 2025 insgesamt 115 Schulwegunfälle anerkannt. 59 dieser Unfälle betrafen Volksschulkinder, einer davon endete tödlich.

Schulwegplan als weiterer Baustein für sichere Schulwege

Für die Volksschule Sieglanger wurde kürzlich in Zusammenarbeit von AUVA, KFV, Schulleitung und Stadt Innsbruck ein Schulwegplan ausgearbeitet. Gerade zu Schulbeginn bietet er Eltern und Kindern eine wertvolle Orientierung: Er macht Gefahrenstellen sichtbar, zeigt, wie diese sicher bewältigt werden können, und unterstützt Familien dabei, den Schulweg gemeinsam zu üben. Insgesamt stehen derzeit für 48 Schulen in Tirol Schulwegpläne zur Verfügung. Sie sind unter www.schulwegplan.at abrufbar.

Die Direktorin der Volksschule Sieglanger, Nina Schönberger, zieht nach dem Aktionstag eine positive Bilanz: „Wir bemühen uns seit Jahren darum, den Schulweg für unsere Kinder sicherer zu gestalten. Schmale Straßen, fehlende Gehsteige und zu hohe Geschwindigkeiten stellen dabei besondere Herausforderungen dar. Umso mehr freut es mich, dass im Zuge der Erstellung des Schulwegplans auch diese Aktion entstanden ist. Gerade zu Schulbeginn möchten wir Eltern, Anrainer:innen und alle Verkehrsteilnehmenden daran erinnern, besonders aufmerksam und rücksichtsvoll unterwegs zu sein.“

Die Botschaft der Kinder ist mit der Aktion ebenso einfach wie eindringlich: aufmerksam fahren, Tempo reduzieren und auf die jüngsten Verkehrsteilnehmenden Rücksicht nehmen.