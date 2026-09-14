Auto Ebner bringt Geely nach Felixdorf

Felixdorf (OTO) -

Auto Ebner erweitert sein Markenportfolio und bringt mit Geely eine international etablierte Automobilmarke nach Felixdorf. Seit 1. September 2026 können Kundinnen und Kunden die ersten Geely-Modelle bei Auto Ebner kennenlernen. Im Mittelpunkt stehen dabei der Geely Starray EM-i und der Geely E5.

Mit dem neuen Markenangebot reagiert Auto Ebner auf die zunehmende Nachfrage nach modernen, technisch innovativen und elektrifizierten Fahrzeugen. Geely verbindet zeitgemäßes Design mit moderner Technologie und richtet sich damit an Kundinnen und Kunden, die bei ihrem nächsten Fahrzeug Wert auf Ausstattung, Komfort und zukunftsorientierte Antriebskonzepte legen.

Geely Starray EM-i: SUV mit Plug-in-Hybrid-Technologie

Der Geely Starray EM-i präsentiert sich als moderner SUV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Er verbindet die Vorteile eines elektrifizierten Antriebs mit der Flexibilität eines Verbrennungsmotors und eignet sich damit sowohl für den täglichen Stadtverkehr als auch für längere Fahrten.

Neben seinem modernen Erscheinungsbild setzt der Starray EM-i auf eine umfangreiche Ausstattung, zeitgemäße Assistenzsysteme und ein großzügiges Raumangebot. Damit spricht das SUV Familien ebenso an wie Fahrerinnen und Fahrer, die Komfort und Effizienz miteinander verbinden möchten.

Geely E5: vollelektrisch unterwegs

Mit dem Geely E5 ergänzt ein vollelektrisches SUV das Angebot. Der E5 steht für Elektromobilität in einem modernen, alltagstauglichen Fahrzeugkonzept und verbindet markantes Design mit digitaler Technologie und komfortabler Ausstattung.

Damit bietet Geely bei Auto Ebner gleich zwei unterschiedliche Wege in die elektrifizierte Mobilität: Während der Starray EM-i als Plug-in-Hybrid die Flexibilität zweier Antriebssysteme verbindet, setzt der E5 konsequent auf vollelektrisches Fahren.

Neue Marke, bewährter Ansprechpartner

„ Wir freuen uns sehr, Geely mit 1. September bei Auto Ebner in Felixdorf willkommen zu heißen. Mit dem Starray EM-i und dem E5 starten wir mit zwei spannenden Modellen, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken und unser bestehendes Markenportfolio sinnvoll ergänzen “, erklärt die Geschäftsführung von Auto Ebner.

Für Auto Ebner ist die Erweiterung um Geely ein weiterer Schritt, das Angebot für Kundinnen und Kunden kontinuierlich auszubauen. Das Unternehmen ist seit 1976 in der Automobilbranche tätig und mittlerweile an sieben Standorten in Niederösterreich und dem Burgenland vertreten.

Auch bei Geely profitieren Kundinnen und Kunden vom gewohnten Rundum-Service von Auto Ebner – von der persönlichen Beratung über Finanzierung und Fahrzeugkauf bis hin zu Service und Werkstatt.

Seit 1. September 2026 sind der Geely Starray EM-i und der Geely E5 bei Auto Ebner in Felixdorf erhältlich. Interessierte können die beiden neuen Modelle vor Ort kennenlernen und sich persönlich über Ausstattung und Verfügbarkeit informieren.

Auto Ebner – 50 Jahre Erfahrung. Jetzt mit einer neuen Marke in Felixdorf.