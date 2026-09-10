Wiener WOMOFIX baut Geschäft mit Sicherheits- und Komfortlösungen für Wohnmobile aus

Wien (OTO) -

Wien, 10. September 2026. Aus einer Sicherheitslösung für das eigene Wohnmobil ist in den vergangenen Jahren ein spezialisiertes Produktgeschäft entstanden. Unter der Marke WOMOFIX entwickelt und vertreibt der Wiener Maschinenbauingenieur Andreas Janisch Sicherheits- und Komfortlösungen für Wohnmobile und Kastenwagen. Mehr als 10.000 Kunden setzen inzwischen auf die Produkte von WOMOFIX. Für Einbau und Beratung steht ein Netzwerk von mehr als 70 Montagepartnern in Europa zur Verfügung.

Aufgrund des gewachsenen Geschäfts wurde 2026 die JANSTAHL GmbH gegründet. Die bisherigen Aktivitäten werden derzeit schrittweise aus dem Einzelunternehmen in die neue Gesellschaft überführt.

Vom eigenen Camper zum spezialisierten Produktgeschäft

Der Ausgangspunkt war das eigene Reisemobil. Beim Ausbau eines Peugeot Boxer beschäftigte sich Janisch intensiv mit typischen Schwachstellen der weit verbreiteten Fahrzeugfamilie Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper. Eine erste mechanische Schutzlösung ließ er zunächst für das eigene Fahrzeug fertigen. Aus der weiteren Beschäftigung mit dem Thema entwickelte sich schrittweise ein spezialisiertes Produktgeschäft und die Plattform prickstop.com.

Seit 2026 wird das Angebot unter der Marke WOMOFIX weiterentwickelt und über womofix.de vertrieben. Der heutige Onlineshop wurde zuvor unter prickstop.com betrieben.

„Unser Ziel ist nicht, aus einem Wohnmobil einen Panzer auf Rädern zu machen", sagt Janisch. „Wir wollen nüchtern zeigen, wo reale Schwachstellen liegen und welche Maßnahmen für das jeweilige Fahrzeug und das persönliche Sicherheitsbedürfnis sinnvoll sind."

Neue Produktideen entstehen zunehmend aus Kundenfeedback

Während die ersten Produkte unmittelbar aus den Erfahrungen mit dem eigenen Camper entstanden, kommen neue Produktideen inzwischen zunehmend von Kunden.

Ein Beispiel ist Anti-Prick Pro. Ausgangspunkt war eine innenliegende mechanische Verstärkung für die Fahrertür. Nachdem sich ein Kunde mit einer bereits durch einen Einbruchsversuch beschädigten Tür meldete, entstand die Idee für eine Weiterentwicklung: Ein außen montiertes Schutzblech sollte die beschädigte Stelle abdecken und zugleich zusätzlichen mechanischen Schutz bieten.

Mit EasyGrip erweitert WOMOFIX den Fokus inzwischen auch auf Ergonomie und Komfort. Der Schiebetürgriff ersetzt den serienmäßigen Innengriff und verbessert Hebelwirkung und Bedienbarkeit der oft schweren Schiebetür bei Kastenwagen.

Janisch ist selbst begeisterter Camper. Neue Entwicklungen werden daher auch am eigenen Fahrzeug montiert und im Alltag erprobt. Entwicklung, Produktauswahl, Praxistests und Qualitätssicherung werden aus Wien gesteuert.

Bewusst kein Vollsortiment

WOMOFIX will auch künftig kein klassischer Camping-Vollsortimenter werden. Statt möglichst viele Produkte anzubieten, soll der Shop Kunden dabei helfen, für ihr Fahrzeug möglichst schnell jene Lösungen zu finden, die tatsächlich passen und sinnvoll sind.

Mit der neuen GmbH soll dieses spezialisierte Geschäftsmodell weiter ausgebaut werden. Neben Sicherheitsprodukten sollen künftig verstärkt auch ausgewählte Lösungen entstehen, die Ergonomie und Komfort beim Campen verbessern.

Über WOMOFIX

WOMOFIX ist eine österreichische Marke für ausgewählte Sicherheits- und Komfortlösungen für Wohnmobile und Kastenwagen. Der Schwerpunkt liegt auf eigenen Produktentwicklungen für konkrete Schwachstellen und Bedienprobleme sowie auf ergänzenden Produkten ausgewählter Hersteller. 2026 wurde die JANSTAHL GmbH mit Sitz in Wien als neue gesellschaftsrechtliche Basis für die weitere Entwicklung gegründet. Der Onlineshop ist unter womofix.de erreichbar.