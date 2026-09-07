Ottakringer Buchmarkt am 19./20. September 2026

Wien (OTO) -

Am 19. & 20. September findet in Wien erstmals der „Ottakringer Buchmarkt – Das Festival der kleinen und unabhängigen Verlage“ statt!



35 Verlage aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Ungarn präsentieren ihre besonderen Bücher. Das Angebot reicht von Belletristik und Sachbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendliteratur.

Auf der Lesebühne finden 30 Veranstaltungen statt. Ein paar Highlights:

Clemens-Brentano-Preisträgerin Clara Heinrich liest am Samstag (13:00 Uhr) aus „Pusztagold“. Darin schreibt sie über eine Liebe in Krankheit, über Familienbäume, darüber, was es bedeutet, sich zu sorgen – um Menschen, Saatgut, die Natur. Immer im Wissen um die gegenseitige Interdependenz. In ihrer Poetik des Sammelns und Kultivierens verwebt sie die Stimmen von Donna Haraway, Anna Lowenhaupt Tsing, Joan Tronto und vielen anderen mit ihrer eigenen Erfahrung.

Thriller-Autor Roman Klementovic präsentiert am Samstag (16:30 Uhr) sein neuestes Buch „Immerkalt“: Der ehemalige Kriminalpolizist Schulz steckt in einer Lebenskrise. Kurz vor seinem Ruhestand hat ihn seine Frau verlassen. Wenig später erlitt er einen Schlaganfall. Doch dann erreicht ihn ein verzweifelter Hilferuf – ausgerechnet aus Grundendorf, jenem Dorf, in dem er früher furchtbare Verbrechen aufklärte. Ein mysteriöser Vermisstenfall hält die Bewohner in Atem. Eigentlich hat Schulz gehofft, den Ort nie wieder betreten zu müssen. Doch jetzt kehrt er zurück. Nicht ahnend, wie schlimm die Lage wirklich ist...

Philosophin Amani Abuzahra liest am Sonntag (11:00 Uhr) aus „Ein Ort namens Wut“. Wut hat viele Gründe: Ungerechtigkeit, Rassismus, Sexismus. Das Ausleben dieser Emotion allerdings ist nicht allen gleichermaßen möglich. Während „besorgte Bürger:innen“ ihren Ärger auf Demos kundtun, wirken wütende Marginalisierte zu laut, zu fordernd, zu bedrohlich. Doch was liegt unter und hinter dieser Wut, die auf Ausgrenzung beruht? Amani Abuzahra stößt in ihrer Analyse auf Gefühle wie Angst, Trauer und Erschöpfung und zeigt, dass Wut ein Ort ist, der für alle ein Kraftzentrum sein kann.

Bachmann-Preisträger Tex Rubinowitz präsentiert am Sonntag (13:30 Uhr) sein neuestes Werk „Little Woody Allen“. Das Buch ist ein literarisches Experiment, eine écriture automatique, ein improvisierter Roman und gleichzeitig ein schreiend komisches Buch, in dem Woody Allen nur eine Nebenrolle spielt, denn auch er scheitert: an der Verfilmung von Eckhard Henscheids „Die Vollidioten“, der sein letzter Film werden sollte, inszeniert in Itzehoe. Stattdessen erfahren wir etwas über die fünf Schauspieler in der Hand von King Kong, Arno Schmidts musikalische Vorlieben und sein Nagerproblem in Bargfeld, und die TV Personalities, die mit ihrem Song „Little Woody Allen“ auch den Titel des Buches spendiert haben.

Alltagspoet Andreas Rainer liest am Sonntag (15:30 Uhr) aus „Wiener Alltagspoeten 3“. In Wien liegt die Poesie auf der Straße: Der Grant, der Zynismus, aber auch die feine Klinge der Selbstironie. In der dritten Ausgabe der mittlerweile Kult gewordenen Alltagspoeten gibt es den Wiener Schmäh zum Nachlesen. Wer durch die Stadt spaziert, im Kaffeehaus sitzt, im Supermarkt einkauft, mit der Straßenbahn fährt, taucht durch unzählige Gesprächsfetzen und Alltagssituationen hindurch. „Das sollte man doch mal aufschreiben“, dachte sich Andreas Rainer vor über neun Jahren und startete die Plattform „Wiener Alltagspoeten“.

ORF-Journalistin Yvonne Lacina-Blaha präsentiert am Sonntag (16:00 Uhr) ihr Buch „Das weißt du doch! Ein Wochenende mit Mia & Leon“. Ein Wochenende. Zwei Menschen. Eine Wahrheit, die keiner aussprechen will ... Leon: „Du kannst dir auch wirklich alles schönreden“. Mia: „Ja, das hat mich in den letzten Jahren gerettet“. Ein Roman darüber, wenn man sich zu lange kennt, um noch unbefangen zu sein, und zu sehr verbunden ist, um einfach loszulassen.

Das vollständige Bühnenprogramm inkl. ausführlicher Beschreibungen zu den einzelnen Lesungen findet sich unter www.ottakringerbuchmarkt.at !

Öffnungszeiten: 19. + 20. September 2026 (jeweils 10-18 Uhr)

Veranstaltungsort: SOHO Studios (Liebknechtgasse 32, 1160 Wien)



Eintritt frei!