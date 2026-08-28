Volksbank Tirol und TFV spielen gemeinsam Zukunft

Tirol/Innsbruck (OTO) -

Die Kooperation ist Teil des Jugendförderprogramms FIT4FUTURE der Volksbank Tirol. Ziel ist es, Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten und zu stärken. Dabei stehen sowohl die Förderung sportlicher Leistungen als auch die Vermittlung wichtiger Zukunftskompetenzen im Mittelpunkt.

Sportliche Entwicklung fördern

Ein zentrales Element der Zusammenarbeit ist die Unterstützung des Tiroler Nachwuchsfußballs: Die Bewerbe der Altersklassen U14/U15/U16 Tiroler Liga werden künftig unter dem Namen U14/U15/U16 Volksbank Tirol Liga ausgetragen – zusammengefasst unter dem Namen Volksbank Tirol Jugendligen.

„Jugendförderung bedeutet für uns weit mehr als finanzielles Engagement. Wir möchten junge Menschen auf ihrem Weg begleiten und ihnen Perspektiven eröffnen – im Sport ebenso wie im Leben“, betont Mag. Martin Holzer, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Tirol.

Finanzielle Kompetenz stärken

Darüber hinaus engagiert sich die Volksbank Tirol im Bereich Jugendfinanzbildung. In Workshops lernen interessierte Nachwuchsfußballerinnen und Nachwuchsfußballer den verantwortungsvollen Umgang mit Geld und werden auf dem Weg zur finanziellen Eigenverantwortung unterstützt.

„Durch den Fußballsport lernen junge Menschen wichtige Werte wie Fairness, Disziplin, Leistungsbereitschaft und Teamgeist. Ebenso wichtig ist es, sie auf die Herausforderungen des Alltags vorzubereiten. Die Erweiterung der Partnerschaft um das Thema Finanzbildung schafft einen echten Mehrwert für unsere Spieler“, erklärt Dr. Josef Geisler, Präsident des Tiroler Fußballverbandes.

FIT4FUTURE für Tirols Jugend

Die Partnerschaft basiert auf einer gemeinsamen Überzeugung: Junge Menschen sollen nachhaltig gefördert und auf ihre Zukunft vorbereitet werden – auf dem Fußballplatz, in der Schule und später im Berufsleben.

Weitere Informationen zum Jugendförderprogramm FIT4FUTURE der Volksbank Tirol finden Sie unter www.fit4future.tirol