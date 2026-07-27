Internationaler "Peacewalk" im August in Wien

Wien (OTO) -

Die internationale Friedenswanderung „Peacewalk 2026" macht von 6. bis 9. August 2026 Station in Wien. Seit dem 25. Juni ist die Friedenswanderung bereits von der Schweiz her durch Österreich unterwegs; am 20. Juli ist über Passau eine zweite Route ins Land gekommen. Über 150 Menschen sind bislang ein Stück des Weges mitgegangen. Vier Tage lang wird nun die Bundeshauptstadt zur Station für die “mobile Friedensschule": mit der Ankunft bei der Hiroshima Gedenkkundgebung, einem Filmabend, einer öffentlichen Begegnungsaktion auf der Mariahilfer Straße und dem gemeinsamen Weitermarsch. Der Peacewalk 2026 startete dieses Frühjahr an verschiedenen Orten in Europa, von Spanien über die Niederlande bis Polen - Ziel ist Jerusalem/Al-Quds. Die rund 15 monatige Aktion soll ein kollektives Zeichen für Frieden und Gerechtigkeit setzen – in Solidarität mit israelischen und palästinensischen Friedensaktivist*innen, die sich weigern, zu Feind*innen zu werden. Koordiniert wird die österreichische Etappe vom Wiener Verein Civil Action Network.

Mittwoch, 6. August, 8:00-19:00 Uhr – Wanderung von Untertullnerbach nach Wien mit Ankunft der Wandernden in Wien im Rahmen der Hiroshima-Gedenkdemonstration am Karlsplatz.

Donnerstag, 7. August, 18:00 Uhr – Filmvorführung „There Is Another Way" (Regie: Stephen Apkon, 2025) mit anschließender Podiumsdiskussion im Photocluster, Zieglergasse 34, 1070 Wien. Am Podium: Najwa Duzdar und Ruti Katz (beide Standing Together Vienna). Moderation: Jonas Gröner (CAN). Achtung: Begrenzte Plätze, unbedingt vorher anmelden!

Freitag, 8. August, 14:00–17:00 Uhr – Öffentliche Begegnungsaktion auf der Mariahilfer Straße nahe dem Platz der Menschenrechte. Im Format „zwei Stühle, eine Frage" kommen Passant*innen miteinander ins Gespräch.

Samstag, 9. August, 8:30 – Treffpunkt am Stephansplatz, Tagesetappe bis Fischamend auf dem Weiterweg zum Neusiedler See.

Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt es auf civilaction.net/peacewalk2026

Zum Hintergrund: „Peacewalk 2026" ist eine Friedenswanderung, die entlang des Jerusalemwegs führt – rund 15 Monate von April 2026 bis Frühsommer 2027. Getragen wird die österreichische Etappe von einem breiten Bündnis: WILPF Austria, Standing Together Vienna, Combatants for Peace, Pax Christi Österreich, Internationaler Versöhnungsbund und Jerusalemweg.