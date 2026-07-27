Internationaler „Peacewalk" durchquert Niederösterreich

Wien (OTO) -

Die internationale Friedenswanderung „Peacewalk 2026" ist diesen Sommer durch Niederösterreich unterwegs – von Westen her kommend, über Wien und weiter Richtung ungarische Grenze. Seit dem 25. Juni ist die Friedenswanderung bereits durch Österreich unterwegs; am 20. Juli ist über Passau eine zweite Route ins Land gekommen. Über 150 Menschen sind bislang ein Stück des Weges mitgegangen. Der Peacewalk 2026 startete dieses Frühjahr an verschiedenen Orten in Europa, von Spanien über die Niederlande bis Polen – Ziel ist Jerusalem/Al-Quds. Die rund 15-monatige Aktion soll ein kollektives Zeichen für Frieden und Gerechtigkeit setzen – in Solidarität mit israelischen und palästinensischen Friedensaktivist*innen, die sich weigern, zu Feind*innen zu werden. Koordiniert wird die österreichische Etappe vom Wiener Verein Civil Action Network.

Auf dem Weg nach Wien führt die Route quer durch Niederösterreich: über Ybbs (31. Juli), Artstetten (1. August), Melk (2. August), St. Pölten (3. August), Neulengbach (4. August) und Untertullnerbach (5. August) bis nach Wien. Wandernde und Interessierte sind eingeladen, einzelne Tagesetappen mitzugehen – ob eine Stunde, einen Tag oder länger.

Zwischenstopp Wien (6.–9. August): In der Bundeshauptstadt wird der Peacewalk vier Tage lang zur „mobilen Friedensschule" – mit der Ankunft bei der Hiroshima-Gedenkkundgebung am Karlsplatz (Mi, 6. August), einem Filmabend samt Podiumsdiskussion im Photocluster (Do, 7. August; begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich) und einer öffentlichen Begegnungsaktion auf der Mariahilfer Straße im Format „zwei Stühle, eine Frage" (Fr, 8. August). Details unter civilaction.net/peacewalk2026.

Weiter geht es durch das östliche Niederösterreich: Am Samstag, 9. August, führt die Tagesetappe von Wien nach Fischamend, am 10. August weiter nach Bruck an der Leitha – von dort geht es Richtung Neusiedler See und zum Grenzübertritt nach Ungarn um den 13. August. Auch hier gilt: Mitgehen ausdrücklich erwünscht.

Zum Hintergrund: „Peacewalk 2026" ist eine Friedenswanderung, die entlang des Jerusalemwegs führt – rund 15 Monate von April 2026 bis Frühsommer 2027. Getragen wird die österreichische Etappe von einem breiten Bündnis: WILPF Austria, Standing Together Vienna, Combatants for Peace, Pax Christi Österreich, Internationaler Versöhnungsbund und Jerusalemweg.