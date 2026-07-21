Elf Eigentümer ziehen gemeinsam an einem Strang: ViaThermo und Ochsner realisieren einzigartiges Wärmepumpen-Sanierungsprojekt in Wien

Wien (OTO) -

Im 17. Wiener Gemeindebezirk startet im Juni 2026 die Umsetzung eines außergewöhnlichen Sanierungsprojektes: Eine Eigentümergemeinschaft mit elf Wohnungseigentümern ersetzt die bestehende Gas-Zentralheizung durch eine gemeinsame Wärmepumpen Lösung. Realisiert wird das Projekt von ViaThermo gemeinsam mit dem Technikpartner Ochsner.

Das Wohngebäude wurde im Jahr 2004 errichtet, umfasst rund 1.000 m² Wohnfläche und verfügt über ein bestehendes Heizkörper-System. Die bisherige Gaszentralheizung sollte erneuert beziehungsweise ersetzt werden. Auch der Anschluss an Fernwärme wurde geprüft, erwies sich jedoch als wirtschaftlich deutlich teurer. Die Eigentümergemeinschaft entschied sich daher für eine gemeinsame Wärmepumpe als nachhaltige, langfristig unabhängige und zukunftssichere Alternative.

Seltene Einigkeit bei energetischer Sanierung im Bestand

Der Projektstart erfolgte bereits im Juni 2024 durch die Initiative einer engagierten Eigentümerin. Von Beginn an gab es innerhalb der Eigentümergemeinschaft eine hohe Zustimmung. Dennoch war der Weg zur Umsetzung komplex: Neben der technischen Planung mussten auch rechtliche, organisatorische und behördliche Anforderungen koordiniert werden.

„Als Installateur würde man ein solches Projekt normalerweise fast ausschließen, weil es extrem schwierig ist, alle Beteiligten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen“, sagt Philipp Szep, Gründer von ViaThermo. „Hier haben die Eigentümer so viel Entschlossenheit gezeigt, dass wir das Projekt unbedingt möglich machen wollten.“

Das Projekt zeigt, dass auch anspruchsvolle energetische Sanierungen in Mehrparteienhäusern möglich sind, wenn Eigentümer, Hausverwaltung, Technikpartner und ausführende Unternehmen konsequent zusammenarbeiten.

Technisch anspruchsvoll, organisatorisch außergewöhnlich

Für die Umsetzung waren unter anderem ein Schallgutachten, eine statische Planung, die Abstimmung mit den Wiener Netzen sowie die technische Auslegung gemeinsam mit Ochsner notwendig. Zusätzlich wurden alle Wohnungen besichtigt, zwei Eigentümerversammlungen durchgeführt und ein Bauansuchen eingereicht. Allein das behördliche Verfahren dauerte insgesamt acht Monate.

„In Neubauten werden Wärmepumpen heute fast selbstverständlich eingeplant“, erklärt Herr Prinz, Vertrieb Ochsner. „Bei einer Sanierung in einem Mehrparteienhaus alle Eigentümer gemeinsam von einer Lösung zu überzeugen, ist dagegen eine echte Herausforderung. Gerade deshalb ist dieses Projekt etwas Besonderes und unglaublich motivierend.“

Verbaut wird eine OCHSNER AIR HAWK 1850 C12A mit einer Leistung von 40,0 kW. Das Gerät wird im Innenhof positioniert und ersetzt künftig die bisherige Gaszentralheizung.

Weg vom Gas, hin zu langfristiger Unabhängigkeit

Für die Eigentümergemeinschaft standen vor allem Nachhaltigkeit, geringere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und langfristig stabile Energiekosten im Mittelpunkt.

„Wir wollten als Gemeinschaft weg vom Gas“, sagt Frau Sulzgruber, eine Bewohnerin des Hauses. „Deshalb haben wir diese Entscheidung bereits 2024 getroffen und konsequent daran festgehalten. Jetzt – im Juni 2026 – die Umsetzung endlich zu sehen, ist ein großartiges Gefühl.“

Mit dem Projekt entsteht im urbanen Bestand ein seltenes Beispiel dafür, wie gemeinschaftliche Entscheidungsfindung und moderne Heiztechnik erfolgreich zusammengeführt werden können. Für ViaThermo ist das Vorhaben ein starkes Signal: Die Wärmewende im mehrgeschossigen Wohnbau ist möglich – auch dort, wo technische Anforderungen, Eigentümerstrukturen und behördliche Verfahren besonders komplex sind.