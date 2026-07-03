46. Generalversammlung des Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF)

Österreich (OTO) -

Am 1. Juli 2026 versammelten sich die Mitglieder des WdF-Wirtschaftsforum der Führungskräfte im Haus der Industrie in Wien zur 46. Generalversammlung mit anschließender Podiumsdiskussion mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr zum Thema Starker Bildungsstandort durch Autonomie & Freiraum statt.

Die Eröffnung der Generalversammlung erfolgte durch den WdF-Bundesvorsitzenden Roman Teichert sowie den WdF Bundesgeschäftsführer Wolfgang Hammerer. In ihren einleitenden Worten würdigten sie die Entwicklungen des vergangenen Jahres und unterstrichen die Herausforderungen, denen sich Führungskräfte heute stellen müssen.

Im weiteren Verlauf wurden nach 3 Jahren das WdF-Präsidium sowie nach 2 Jahren der WdF-Bundesvorstand neu gewählt und freudig angelobt.

Stimmen zum neu gewählten Präsidium des WdF

Das WdF-Präsidium setzt sich wie folgt zusammen:

Dipl.-Ing. Roman Teichert MBA (WdF-Bundesvorsitzender)

Mag . Silvia Angelo (Vorständin bei ÖBB Infrastruktur AG)

Dipl. Kfr. Annette Scheckmann (ehemals Vorständin bei Strabag, aktuell in Transition)

Mag. Johann Pinterits (Geschäftsführer bei GMS Gourmet GmbH)

Roman Teichert (WdF-Bundesvorsitzender, WdF-Präsidiums-Mitglied)

„Als Bundesvorsitzender freue ich mich sehr über die Neuaufstellung unseres WdF-Präsidiums. Mit Silvia Angelo, Annette Scheckmann, Johann Pinterits, Wolfgang Hammerer und mir vereinen wir unterschiedliche Führungsperspektiven, Branchenkompetenzen und Erfahrungen. Diese Vielfalt stärkt unsere Fähigkeit, die Anliegen der Führungskräfte in Österreich noch umfassender zu vertreten. Besonders freut mich, dass mit Johann Pinterits erstmals ein WdF-Landesvorsitzender im Präsidium vertreten ist. Damit schaffen wir eine noch engere Verbindung zwischen Bundesorganisation und Landesgruppen und stellen sicher, dass regionale Anliegen und Impulse direkt in die strategische Weiterentwicklung des WdF einfließen. Unser gemeinsames Ziel ist es, die erfolgreiche Entwicklung des WdF fortzusetzen, neue Perspektiven einzubinden und den Austausch zwischen Führungskräften aus unterschiedlichsten Bereichen weiter zu fördern. Vielfalt – in Menschen, Branchen und Erfahrungen – ist dabei für uns nicht nur Anspruch, sondern gelebte Stärke.“

Silvia Angelo (Vorständin bei ÖBB Infrastruktur AG, WdF-Präsidiums-Mitglied)

„Ich danke für das Vertrauen und freue mich, künftig im Präsidium des WdF mitzuwirken. Führung bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen, Orientierung zu geben und Menschen für gemeinsame Ziele zu gewinnen.“

Annette Scheckmann (ehemals Vorständin bei Strabag, aktuell in Transition, WdF-Präsidiums-Mitglied)

„Gute Führung ist für mich vertrauensvoll, klar und menschlich. Hart in der Sache, wertschätzend zum Menschen. Was mich wirklich antreibt: Menschen wachsen zu sehen. Das ist keine Nebensache von Leadership, es ist die Basis. Alles andere folgt daraus. Als Teil des WdF-Präsidiums möchte ich genau diese Führungskultur in Österreich stärken. Ich bin überzeugt, dass Unternehmen mit dieser Haltung besser und nachhaltiger erfolgreich sind.“

Johann Pinterits (Geschäftsführer bei GMS Gourmet, WdF-Präsidiums-Mitglied)

„Das WdF vereint durch seine breite Mitgliederstruktur hohe Leadership-Kompetenz, in der nachhaltiges und ethisches Wirtschaften im Mittelpunkt steht. Diese Kompetenzen über starke Landesorganisationen zu bündeln und kraftvoll nach außen zu tragen, ist mein zentrales Anliegen im WdF Präsidium.“

Wolfgang Hammerer (WdF-Bundesgeschäftsführer)

„Mit dem neu gewählten Präsidium und den Landesvertretungen im Bundesvorstand ist die erfolgreiche Fortführung und Umsetzung der WdF-Strategie sichergestellt. Die Mitglieder dieser Gremien vereinen hohe fachliche Kompetenz und große Glaubwürdigkeit. Damit unterstreicht das WdF einmal mehr seinen Anspruch, DIE Stimme der österreichischen Führungskräfte zu sein. Wir sprechen nicht nur über Leadership – wir leben Leadership.“

Der WdF-Bundesvorstand

Der WdF-Bundesvorstand repräsentiert die WdF-Landesgruppen und setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Ing. Doris Bösmüller (Landesgruppe Niederösterreich)

Dr. Michael Eiber (Landesgruppe Oberösterreich)

Dr. Hans Hueter (Landesgruppe Kärnten)

Mag. Johann Pinterits (Landesgruppe Burgenland)

DI Martina Riedl-Tragenreif MBA (YLF-Bundesvorsitzender)

Dir. Prok. Hubert Schenk, MSc (Landesgruppe Tirol)

Betr. oec. Ing. Oliver Schneider (Landesgruppe Salzburg)

Mag. Oliver Stribl (Landesgruppe Wien)

DI Roman Teichert MBA (WdF-Bundesvorsitzender)

Mag. Michael Walser (Landesgruppe Vorarlberg)

Über das WdF

Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) wurde 1979 gegründet und vertritt rund 3.000 Manager und Entscheidungsträger aus allen Ebenen und ist somit Österreichs größtes parteipolitisch unabhängiges Führungskräftenetzwerk. Das WdF bietet branchenübergreifenden Austausch und ein tragfähiges Netzwerk zur fachlichen Unterstützung von Führungskräften und Nachwuchsführungskräften (Young Leaders Forum). Neben zahlreichen Umfragen, wie u.a. der Einkommensstudie, werden eine Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten zur Arbeitswelt der Führungskräfte durchgeführt.