  • 23.06.2026, 11:15:03
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WdF-Einkommensstudie: Wie viel verdienen Österreichs Manager:innen?

Seit 1982 zeigen Führungskräfte beim Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) volle Einkommenstransparenz - auch ohne EU-verordnetes Lohntransparenzgesetz!

Gesamteinkommen erste und zweite Führungsebene
Österreich (OTO) - 

Am Donnerstag, den 2. Juli 2026 um 09:30 Uhr werden exklusiv die wichtigsten Umfrageergebnisse der aktuellen WdF-Einkommensstudie (EKS) im Rahmen der Presskonferenz im Café Landtmann präsentiert.

Zum 45. Mal führt das WdF eine Erhebung der Einkommen unter seinen Mitgliedern durch. Die Ergebnisse beruhen auf den Selbstauskünften von über 500 Führungskräften aus der ersten und zweiten Führungsebene. Die Angaben werden durch das Marktforschungsinstitut TRICONSULT gesammelt, ausgewertet und durch die Notariatskanzlei Drachsler-Linzer anonymisiert.

Management-Gehälter im Vergleich: Inhalte der EKS 2026

  • Managergehälter der ersten und zweiten Führungsebene
  • Regionen und Branchen
  • Umsatz und Mitarbeiteranzahl
  • Demografie, Generationen
  • Gender-Gap: Ursache - Auswirkung
  • Elektrisch angetriebene versus Verbrenner-Dienstautos
  • Internationaler Einfluss

Sonderteil: Kosten und Investitionsbereitschaft. Die Entwicklung der Energie- und Abgabenkosten als entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen

PRESSEKONFERENZ:

Datum: Mittwoch, 2. Juli 2026

Zeit: 09:30 Uhr

Ort: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Die Ergebnisse werden präsentiert durch

  • DI Roman Teichert, WdF-Bundesvorsitzender
  • Dr. Felix Josef, Geschäftsführer Triconsult Wirtschaftsanalytische Forschung
  • Wajden Byloff, Vorsitzende WdF-Women Leadership Alliance

Einblick in die EKS 2026: Das Jahreseinkommen der Führungskräfte der ersten Führungsebene ist im Jahresabstand um 4,3% auf 273.900 Euro gestiegen und erreicht damit wieder das Kaufkraftniveau des Jahres 2016. Nach vier Jahren Reallohnverlust ist das ein inflationsbereinigtes Plus von 0,8%. (siehe Grafik-Anhänge)

WdF-Einkommensstudie 2026

Bestellungen online unter www.wdf.at oder per E-Mail an [email protected] möglich.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftsforum der Führungskräfte
Flori Mulaj, BA
Telefon: 01 7126510 2422
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wdf.at

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