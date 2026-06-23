WdF-Einkommensstudie: Wie viel verdienen Österreichs Manager:innen?

Österreich (OTO) -

Am Donnerstag, den 2. Juli 2026 um 09:30 Uhr werden exklusiv die wichtigsten Umfrageergebnisse der aktuellen WdF-Einkommensstudie (EKS) im Rahmen der Presskonferenz im Café Landtmann präsentiert.

Zum 45. Mal führt das WdF eine Erhebung der Einkommen unter seinen Mitgliedern durch. Die Ergebnisse beruhen auf den Selbstauskünften von über 500 Führungskräften aus der ersten und zweiten Führungsebene. Die Angaben werden durch das Marktforschungsinstitut TRICONSULT gesammelt, ausgewertet und durch die Notariatskanzlei Drachsler-Linzer anonymisiert.

Management-Gehälter im Vergleich: Inhalte der EKS 2026

Managergehälter der ersten und zweiten Führungsebene

Regionen und Branchen

Umsatz und Mitarbeiteranzahl

Demografie, Generationen

Gender-Gap: Ursache - Auswirkung

Elektrisch angetriebene versus Verbrenner-Dienstautos

Internationaler Einfluss

Sonderteil: Kosten und Investitionsbereitschaft. Die Entwicklung der Energie- und Abgabenkosten als entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen

PRESSEKONFERENZ:

Datum: Mittwoch, 2. Juli 2026

Zeit: 09:30 Uhr

Ort: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Die Ergebnisse werden präsentiert durch

DI Roman Teichert, WdF-Bundesvorsitzender

Dr. Felix Josef, Geschäftsführer Triconsult Wirtschaftsanalytische Forschung

Wajden Byloff, Vorsitzende WdF-Women Leadership Alliance

Einblick in die EKS 2026: Das Jahreseinkommen der Führungskräfte der ersten Führungsebene ist im Jahresabstand um 4,3% auf 273.900 Euro gestiegen und erreicht damit wieder das Kaufkraftniveau des Jahres 2016. Nach vier Jahren Reallohnverlust ist das ein inflationsbereinigtes Plus von 0,8%. (siehe Grafik-Anhänge)