Volksbank Wien fördert Wiener Nachwuchstalente im Bösendorfer Salon

Wien (OTO) -

Unter dem Titel „Förderung Wiener Nachwuchstalente“ luden die VB Wien Beteiligung eG, die VOLKSBANK WIEN AG und die Callias Foundation in Kooperation mit Bösendorfer und der Universal Edition am Dienstag, 26. Mai 2026, in den Bösendorfer Salon des Wiener Musikvereins. Ziel des Förderprojekts ist es, junge Komponist:innen zu unterstützen, neue Werke zu ermöglichen und Wien als Kulturmetropole weiter zu stärken.

Im Mittelpunkt des Abends standen die beiden Komponist:innen Alexander Maria Wagner und Anneleen Lenaerts, deren neue Kompositionen im Rahmen des Projekts vorgestellt wurden. Alexander Maria Wagner gab persönliche Einblicke in die Entstehung und die gedanklichen Motive seines Werkes „Kokon d’amour“. Seine Komposition beschreibt einen musikalischen Entwicklungsprozess von einem einzelnen Klangstrang über Verdichtung und Ekstase bis hin zum Aufplatzen des Klanggebildes, aus dem schließlich die menschliche Stimme (Vox humana) hervortritt.

Die Komposition von Anneleen Lenaerts wurde in Abwesenheit der Künstlerin vorgestellt, da sie aufgrund eines Engagements in Athen verhindert war. Jan Moritz Onken, Gründer und künstlerischer Leiter der Callias Foundation, verlas ihren Text zur Komposition. Die musikalische Darbietung erfolgte durch Prof. Christoph Traxler, Professor an der Musikhochschule und gerngesehener Gast bei den Wiener Philharmonikern.

Die Ansprachen von Mag. Nora Ferenczy-Kwasniak für die VOLKSBANK WIEN AG, Mag. Martin Heilinger für die VB Wien Beteiligung eG, Jan Moritz Onken für die Callias Foundation sowie Vladimir Bulzan für Bösendorfer unterstrichen die Bedeutung von Kunst, Nachwuchsförderung und gelebten genossenschaftlichen Werten. Im Zentrum stand dabei auch der Gedanke, einen Teil der wirtschaftlichen Erfolge für regionale Förderprojekte einzusetzen, die den Menschen, Kund:innen und Mitgliedern in Wien zugutekommen.

Jan Moritz Onken betonte in seiner Ansprache: „Mich bewegt als Dirigent die Frage, wie wir als Stiftung unser Leitmotiv ‚Die Kunst zu hören‘ an einem Ort wie dem Musikverein in Wien im Dialog mit Menschen und Kooperationspartnern in Wien, Europa und weltweit weiterentwickeln können. Neues zu ermöglichen, neue Kompositionen im Rahmen der Frage, was eine Europäische Seidenstraße sein könnte, mitzubegünstigen. Das wird möglich dank besonderer Förderpartner wie der Volksbank Wien.“

Mag. Martin Heilinger, Vorstandsvorsitzender der VB Wien Beteiligung eG, erklärte: „Als Eigentümergenossenschaft der Wiener Kund:innen und Mitglieder ist mir die Förderung von Nachwuchskünstler:innen ein besonderes Anliegen. Kunst ist in Zeiten gesellschaftlicher Disruptionen ein wesentlicher Faktor zur Verbindung von Menschen. Die VOLKSBANK WIEN AG nutzt einen Teil ihrer Gewinne zur Förderung regionaler Projekte, die den Menschen, Kund:innen und Mitgliedern in unserem Wien zugutekommen. Wir sind als genossenschaftliche Bankengruppe die Alternative für Menschen, die so wie wir unsere Werte leben wollen.“

Der Bösendorfer Salon, seit 1914 ein besonderer Ort der Begegnung im Herzen Wiens und direkt unter der Bühne des Goldenen Saals des Musikvereins gelegen, bot den festlichen Rahmen für einen Abend, der klassische Musik, kulturellen Dialog und regionales Engagement eindrucksvoll miteinander verband.

Der bis auf den letzten Platz gefüllte Salon, die vielen kunstinteressierten Gäste, intensive Gespräche und zahlreiche positive Rückmeldungen bestätigten den eingeschlagenen Weg der Volksbank Wien unter dem Leitgedanken „Gutes zieht Kreise“. Das Projekt machte sichtbar, wie genossenschaftliche Werte, kulturelle Verantwortung und konkrete Nachwuchsförderung nachhaltig zusammenwirken können.

Über das Förderprojekt

Mit dem Förderprojekt investieren die VOLKSBANK WIEN AG und die VB Wien Beteiligung eG gemeinsam mit der Callias Foundation in die Zukunft der klassischen Musik. Die European Silk Road App dokumentiert dabei den kreativen Prozess und ermöglicht es Kund:innen, die Entstehung der Werke digital zu begleiten, von der ersten Skizze bis zur Aufführung.

Über die Callias Foundation

Die Callias Foundation mit Sitz in Wien fördert interkulturelle Innovation im Bereich klassischer Musik und unterstützt unter anderem das Callias Ensemble sowie das Silk Road Symphony Orchestra. Mit dem Konzept einer „European Silk Road“ verbindet sie künstlerische Initiativen, kulturellen Austausch und digitale Vermittlung neuer Musikformate.

Über die VB Wien Beteiligung eG

Die VB Wien Beteiligung eG ist mit mehr als 22.000 Mitgliedern eine der größten Eigentümergenossenschaften des Volksbankverbundes und hat ihren Sitz in Wien. Sie hält rund 5% der Stammaktien und ist damit Teil der genossenschaftlich geprägten Eigentümerbasis der Bank.

Über die VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist die größte Volksbank Österreichs und lebt ihre genossenschaftliche Identität sowie ihre nachhaltigen Werte. Ihr Geschäftsmodell konzentriert sich auf die Kernbereiche Einlagen, Finanzierung und Zahlungsverkehr und ist auf ein regional verankertes Hausbankprinzip ausgerichtet.

Über Bösendorfer

Bösendorfer zählt zu den traditionsreichsten Klavierherstellern Wiens; die Unternehmensgeschichte geht auf Ignaz Bösendorfer und das Jahr 1828 zurück. Bereits 1839 erhielt Ignaz Bösendorfer den Titel eines „k. k. Hof-Claviermachers“, womit die Marke früh eng mit der Wiener Musiktradition verbunden wurde.

Über die Universal Edition

Die Universal Edition wurde 1901 gegründet und zählt zu den bedeutenden österreichischen Musikverlagen; seit 1914 ist sie im Wiener Musikverein beheimatet. Ihr Programm umfasst mehr als 35.000 Titel und Namen wie Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Kurt Weill, Wolfgang Rihm und Arvo Pärt.