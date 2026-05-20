  • 20.05.2026, 11:46:37
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VOLTFACTORY® baut Fertigung für Batteriekühlung aus und startet automotive Serienproduktion

Schritt in die Großserie als Teil des Wachstumskurses

Management Team Manfred Bruckner, Andreas Kneidinger und Stefan Gaigg bei der Inbetriebnahme der neuen, hochautomatisierten Fertigung für Batteriekühlung in der VOLTFACTORY® in Bad Leonfelden.
Bad Leonfelden (OTO) - 

Die VOLTFACTORY Group mit Standorten in Österreich, Polen und USA investierte mehrere Millionen Euro in eine neue, hochautomatisierte Produktionsanlage für Batteriekühlung. Damit baut das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten deutlich aus und startet die Großserienproduktion des FLEXCOOLER® – einer Flüssigkeitskühlkomponente für Hochvolt-Batterien in Elektrofahrzeugen in Bad Leonfelden. Ein erster Serienauftrag kommt aus dem Premium-Sportwagensektor.

„Mit dieser Investition skalieren wir unsere Technologie konsequent in Richtung Großserie. Die neue Anlage ist auf serientaugliche Prozesse und hohe Automatisierung ausgelegt. Das stärkt unsere Lieferfähigkeit für internationale Fahrzeughersteller“, erklärt Stefan Gaigg, CEO der VOLTFACTORY Group. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage wurde kürzlich am Standort Bad Leonfelden gefeiert zu der die Belegschaft eingeladen wurde.

Schritt in die Großserie als Teil des Wachstumskurses

Nach der Investitionen in eine Produktionslinien für stationäre Energiespeicher und einer eigenen Produktionslinie für elektrische Motorräder baut das Unternehmen nun gezielt das Komponentengeschäft für die Automobilindustrie aus. Der FLEXCOOLER® als Schlüsselkomponente für das Thermomanagement von E-Fahrzeugen sorgt dafür, dass die Hochvolt-Batterie im Elektrofahrzeug auf der richtigen Betriebstemperatur bleibt. Ein wichtiger Faktor für Leistung, schnelles Laden, Lebensdauer und Sicherheit.

Mit dem Ausbau der Fertigung entwickelt sich VOLTFACTORY® konsequent weiter: von der technologisch geprägten Entwicklungs- und Industrialisierungskompetenz hin zur verlässlichen Belieferung in der Automotive-Großserie. Der aktuelle Serienstart markiert dabei einen wichtigen Meilenstein im Komponentengeschäft.

Internationaler Wachstumskurs – Marktpräsenz auch in den USA

Parallel zum Ausbau in Europa stärkt die VOLTFACTORY Group ihre internationale Marktpräsenz. Auch in den USA baut das Unternehmen Aktivitäten und Kundennähe weiter aus.

Über VOLTFACTORY®

VOLTFACTORY® entwickelt und produziert Batteriesysteme sowie funktionskritische Komponenten wie den FLEXCOOLER® für die Elektrifizierung.

Mit dem Claim „We build power“ bringt das Unternehmen Energie und Leistung in alle Lebensbereiche und macht die elektrische Zukunft für Menschen, Unternehmen und Gesellschaft erlebbar. In Österreichs technologisch führender Batterieproduktionsstätte deckt VOLTFACTORY® Niedrig- und Hochvoltanwendungen von 24 bis 800 Volt ab – von der Entwicklung bis zur Serienfertigung.

Rückfragen & Kontakt

VOLTFACTORY Group
Gabriela Wakolbinger
Telefon: +43 660 4090623
E-Mail: [email protected]
Website: www.voltfactorygroup.com

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Vorschau Bild von FLEXCOOLER® Team bei der internen Einweihung der neuen Fertigung für Batteriekühlung in Bad Leonfelden. [Bild, 2.39MB]
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Vorschau Bild von Der FLEXCOOLER® ermöglicht Batteriedesigns, die das Wärmemanagement auf ein neues Niveau heben und herkömmliche Lösungen in nahezu allen wichtigen Parametern übertreffen, während gleichzeitig die Systemkomplexität minimiert wird. [Bild, 1.51MB]
Vorschau Bild von FLEXCOOLER®: Die weltweit leichteste, effizienteste und leistungsstärkste Flüssigkeitskühlkomponente für Batterien. [Bild, 892.43KB]

VOLTFACTORY GmbH

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