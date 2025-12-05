Tag des Ehrenamts: Nachhaltige Grundfinanzierung der Jugendarbeit gefordert

Graz (OTO) -

Zum heutigen Tag des Ehrenamts hebt der steirische Landesjugendbeirat (LJB) die zentrale Bedeutung des freiwilligen Engagements junger Menschen hervor. Landesweit engagieren sich derzeit rund 15.000 junge Menschen freiwillig in Kinder- und Jugendorganisationen und leisten dabei jährlich mehr als 2,5 Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit für die Gesellschaft. „Das Engagement junger Menschen braucht Ressourcen. Wer hier spart, spart an unserer Zukunft“, so LJB-Vorsitzende Michaela Paar.

Förderanpassung als wichtiges Signal

Dieses wichtige Engagement braucht angepasste und verlässliche Rahmenbedingungen. Der LJB begrüßt, dass die Fördermittel für verbandliche Jugendorganisationen zuletzt angehoben wurden. Diese Erhöhung ist ein wichtiges und wertschätzendes Signal gegenüber den zahlreichen Ehrenamtlichen in der steirischen Kinder- und Jugendarbeit.

Langfristige finanzielle Sicherheit

Gleichzeitig verweist der LJB auf die Bedeutung einer nachhaltigen finanziellen Absicherung ehrenamtlicher Strukturen, denn immer steigende Kosten und gesellschaftliche Veränderungen stellen Jugendorganisationen trotz allem weiterhin vor Herausforderungen. Nur durch die langfristige Sicherstellung finanzieller Mittel kann auch Planungssicherheit gewährleistet und die verlässliche Entwicklung langfristiger Angebote garantiert werden, um jungen Menschen Mitgestaltungsmöglichkeiten zu geben. Der LJB begrüßt Mikroförderprogramme, die lokale Initiativen stärken. Diese sind jedoch lediglich eine Ergänzung, nicht der Ersatz für eine stabile Grundfinanzierung. „Das Ehrenamt ist das Fundament unseres Zusammenlebens. Wenn junge Menschen sich nicht mehr engagieren können, verliert die Steiermark ein wichtiges Stück Lebensqualität. Die Landespolitik muss rasch handeln“, betont Paar.