Osama Zatar’s weihnachtlicher Zyklus mit Werksschau

Wien (OTO) -

Der palästinensisch-österreichische Künstler Osama Zatar zeigt von 5. bis 23. Dezember immer von 16 bis 21 Uhr seinen Weihnachtlichen Zyklus mit begleitender Werksschau. Die Ausstellung ist eine eindringliche Auseinandersetzung mit persönlichen Erfahrungen im Konflikt zwischen Israel und Palästina sowie seinem Leben in der Diaspora.