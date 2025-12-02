DIE Lösung / Taxigewerbe

Wien (OTO) -

Seit geraumer Zeit, mit Demos, Unzufriedenheit beider Lager (Kunden/Fahrer), verkommt das Taxigerwerbe zu mafiösen Zuständen. Es wird an alle Ecken und Kanten herumgedoktert - aber die erfüllende Lösung gibt es nicht - bis jetzt.

Thomas Schwarz, seit 45 Jahren im Taxigewerbe als EPU tätig, hat DIE Lösung parat:

Es gibt einen einzigen Server, der zB. im Rathaus steht, auf diesem ist der neue Taxitarif gespeichert. Alle Vermittler müssen auf diesen zugreifen, um die Fahrten zu vermitteln. Der Server bedient sich dem Routenplaner von Google, weil er der einzige ist, der Stau und Wegstrecke in Echtzeit planen kann. Der Server wird jährlich geeicht. Sämtliche Tarifanpassungen können eingespielt werden.

Um den Wettbewerb anzukurbeln, dürfen auch Taxifahrer (das wäre Neu) am Standplatz Fixpreise anbieten. Dafür müsste von der Stadt Wien ein App geschrieben werden, der per GPS erkennt, wo sich das Taxi gerade befindet. Der Fahrer gibt die Zieladresse ein, der App greift auf diesem Server zu und zeigt in Sekundenschnelle den Fixpreis an. Sämtliche Vermittler, wie Uber, Bolt, 40100, 31300 und FreeNow müssen die Fahrpreise von diesem Server laden. Als Vermittlungsprovision dürfen Ꞓ 3,- pro Fahrt verrechnet werden. Die vermittelten Aufträge können als Fixpreis oder als Fahrt mit dem Taxameter vergeben werden.

Der Vorteil liegt auf der Hand, das Finanzamt kann mit einem Klick feststellen, ob die vermittelten Preise auch von den Vermittlern eingehalten und nicht unterschritten werden. Der Wettbewerb ist der Fixpreis gegenüber dem Taxameter.

Jede vermittelte Fahrt muss Zielort und Preis VOR der Auftragsannahme anzeigen. Bei der Vermittlung der Fahrten sind auch Preise für Überland- oder Ausland und Retourfahrten zur Stadtgrenze vom Server berechnet, sodass es bei einer Prüfung zu keinen Differenzen kommen kann. Die Unternehmer und Fahrer, wären auf der sicheren Seite. Auf Taxibelegen muss die Abfahrt und Zieladresse aufgedruckt werden Der Fiskaltaxameter verbunden mit dem Finanzamt wäre ein weiterer Fortschritt, um dieses Gewerbe wieder sauber zu bekommen! Es profitieren Kunden, Unternehmer, Fahrer und das Finanzamt.

Bezüglich der Lenkerausbildung (Taxischein) bedarf es eines Umdenken, denn es geht um Sicherheit, Service und Qualität. Das Lernen der wichtigsten Gebäude, Strassenzüge und Querverbindungen müssen bleiben. Dazukommend muss Kommunikation geschult und ein jährliches Fahrsicherheitstraining beim ÖAMTC absolviert werden. Ebenso für alle anderen Fahrer, die den Taxischein besitzen.