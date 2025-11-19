CREAM Vienna 6.&7. Dezember im Reaktor

Wien (OTO) -

Embrace uniqueness! In den ehrwürdigen Hallen des ehemaligen Etablissement Gschwandner findet die Winteredition von »CREAM« Vienna statt. Nicht nur die Location versprüht Extravaganz: Bei dem Gastevent darf Zeitloses und Ausgefallenes geshoppt und Spannendes verkostet werden. Allem gemein ist eine Geschichte hinter den Produkten, Individualität und die Wertschätzung von Handwerk. Wer Besonderes schenken möchte ist hier richtig. Eine sorgfältig kuratierte Auswahl an rund 70 Talenten aus dem In- und Ausland erklären gerne persönlich ihre Kreationen, Ideen und Philosophien. Offen für Dialoge sind nicht nur die Produzenten, auch finden Sie eine Konversation zwischen alten Methoden und neuer Interpretation. Exklusive Handwerkskunst steht hier groß geschrieben mit einem Fokus auf Design: Handgeschmiedete Messer, einzigartige Mode, skulpturale Keramik oder ausgefallener Schmuck.

Traditionelle und innovative Methoden treffen auch im ehemaligen Kino aufeinander, hier wird die neue Trinkkultur bei naturbelassenen Weinen und non-/ oder low-alcoholic Getränken gefeiert. Man darf sich durchkosten und kann auch zum AbHof Preis ein Fläschchen zu den kreativen Gerichten der Köche oder für die Weihnachtsfeiertage erstehen. In der ehemaligen Bibliothek wird zu Tisch gebeten und man darf sich kulinarischen Genüssen hingeben. Auch die Tafel wird durch einen Pflanzeninstallation aus Papier von der Künstlerin »Delphine Leger« zum Augenschmaus.

Begleitet wird das Wochenend-Pop-Up von einer Ausstellung, die den geschichtsträchtigen Mauern Spannung verleiht. Chucky Schuster zeigt ihre Bilderserie die sich mit dem Thema der »Artificial Superintelligence« (ASI) beschäftigt. Jedes Kunstwerk repräsentiert einen anderen Aspekt dieses Themas-von den möglichen Folgen des ungebremsten technologischen Fortschritts bis hin zur Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Auch im ehemaligen Kino wird eine Screening sich mit diesem Thema befassen.

Als Special Guest dürfen sich die Besucher auf den Nikolaus freuen. Dieser wird wir am Samstag Nachmittag Kleinigkeiten an die übers Jahr brav gewesenen Besucher verteilen.

Wer gerne sein Glück herausfordert kann bei der Tombola auf einen Hauptgewinn hoffen. Zu gewinnen gibt es zahlreiche Produkte von den Ausstellern, Wiener Kultureinrichtungen und von Traditionsbetrieben aus Österreich. Der Erlös der Tombola kommt dem Verein »HUNGER AUF KUNST UND KULTUR« zugute.

Einige Aussteller werden auch limitierte Editionen anbieten, die nur an diesem Wochenende erhältlich sind. Natürlich werden auch die Kirsche und die Cream ihre Rollen beim Event einnehmen.

CREAM VIENNA

6. & 7. Dezember 2025

Sa 11-20 Uhr

So 11-19 Uhr

REAKTOR, Geblergasse 40, 1170 Wien

*Special Guest* Samstag 15 Uhr Gruss vom Nikolaus

Wochenendticket 10 Euro* ohne Getränkeverkostung

Wochenendticket 16 Euro* mit Getränkeverkostung

Tickets über: www.creamvienna.at

https://linktr.ee/creamvienna

katrin@creamvienna.at

Vorschau auf Instagram unter: www.instagram.com/creamvienna