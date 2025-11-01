Investitionen in die beste Pflege

Eisenstadt (OTO) -

Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft betrifft das Thema „Pflege“ früher oder später jeden von uns – egal ob man selbst Betreuungsbedarf hat, die Angehörigen Pflege benötigen oder man beruflich den Weg in die Pflege gewählt hat. Im Burgenland wird gezielt in Pflege und Betreuung investiert. „Wir wollen nicht nur den steigenden Bedarf an Pflegeleistungen abdecken, sondern auch ein Signal setzen: Betreuung und Pflege sind eine öffentliche Aufgabe – und sollen allen Menschen in gleicher Qualität zugutekommen. Eine gute Infrastruktur, auf die man sich verlassen kann, ist gelebte Daseinsvorsorge“, so Soziallandesrat Leonhard Schneemann. Bei einem professionellen Projektmanagement zählt die sorgfältige Planung und Finanzierung dazu. Die Sozialen Dienste Burgenland schaffen damit Vermögenswerte in der Form von Infrastruktur geschaffen. Das bedeutet nachhaltiges Wirtschaften für die hohe burgenländische Lebensqualität.

Zwei neue stationäre Einrichtungen

In Redlschlag im Bezirk Oberwart wird in Kürze ein neues, modernes Pflegewohnhaus eröffnet. Das neue Haus wird das bestehende Pflegewohnhaus in Bernstein ersetzen und mit 60 Langzeit- und vier Kurzzeitpflegeplätzen und damit das Bettenangebot fast verdoppeln. Dazu entstehen auf zwei Ebenen je zwei Wohngruppen. Errichtet und betrieben wird das neue Altenwohn- und Pflegeheim durch Töchter der Landesholding: Die Errichtung erfolgt durch die SOWO - So Wohnt Burgenland GmbH, betrieben wird das Haus künftig von den Sozialen Dienste Burgenland (SDB). Das neue Haus ergänzt die bereits bestehenden landeseigenen Pflegewohnhäuser in Neudörfl (verfügt über eine Langzeitpsychiatrie und Demenzstation), Oberpullendorf (mit einer Wachkomastation – einzigartig im Burgenland) und Rechnitz.

In Oberpullendorf entsteht das erste stationäre Hospiz des Landes mit insgesamt zehn Betten. Der Baustart erfolgt noch 2025, die Inbetriebnahme ist für den Beginn 2027 geplant. Das Hospiz wird direkt neben dem Pflegewohnhaus und der Klinik Oberpullendorf errichtet und als multiprofessionelle Einrichtung geführt. Rund 25 Voll- und Teilzeitbeschäftigte – darunter Pflegekräfte, Fachkräfte aus Sozialarbeit, Psychologie, Psychotherapie, Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Diätologie sowie Verwaltungspersonal – werden künftig die umfassende Betreuung der Patient:innen sicherstellen.

Mobile Pflege neu gedacht

Im mobilen Pflegebereich stellt das Burgenland ebenfalls die Weichen Richtung Zukunft. Mit den geplanten 71 Pflegestützpunkten entsteht ein System, das gemeindenahe Betreuung garantiert und Versorgungssicherheit bietet. Ein Blick nach Schattendorf zeigt, wie dieses Konzept in der Praxis funktioniert. Dort wurde Ende 2022 der erste Pflegestützpunkt eröffnet - das Pilotprojekt für das gesamte Land. Das Pflegestützpunkt-Modell spannt den Betreuungsbogen von Hauskrankenpflege über betreutes Wohnen und Seniorentagesbetreuung bis hin zur Pflege- und Sozialberatung.

Auch im mobilen Palliativbereich steht eine flächendeckende Versorgung an oberster Stelle. Bereits seit 2021 sind zwei mobile Palliativteams der Sozialen Dienste Burgenland im Einsatz – mit Standorten in Eisenstadt und Güssing. Von den zwei Stützpunkten ausgehend werden die Einsätze für das gesamte Burgenland koordiniert. Die Teams bestehen aus Fachkräften aus den Bereichen Palliativmedizin, Pflege und Sozialarbeit. Sie arbeiten eng mit den jeweiligen stationären Einrichtungen wie Palliativstationen oder Onkologie, aber auch mit Hausärzt:innen sowie der Hauskrankenpflege zusammen. Das Angebot ist für die Betroffenen Personen kostenlos.

Betreuung daheim mit Absicherung

Menschen, die ihre Angehörigen pflegen und betreuen, sind ein wichtiger Grundpfeiler der Versorgungsstruktur im Burgenland. Um die Burgenländer:innen in diesen herausfordernden Situationen zu unterstützen, wurde im Jahr 2019 ein österreichweit einzigartiges Anstellungsmodell für betreuende Angehörige eingeführt. Die betreuenden Angehörigen bzw. Vertrauenspersonen sind je nach Pflegestufe der zu betreuenden Person zwischen 20 und 40 Stunden angestellt und erhalten damit eine finanzielle und sozialversicherungsrechtliche Absicherung. Die Anstellung ist ab Pflegestufe 3 möglich und erfolgt über die Pflegeservice Burgenland GmbH, einer Tochtergesellschaft der SDB. 2024 wurde das Modell auf Vertrauenspersonen ausgeweitet, damit ist kein Verwandtschaftsverhältnis mehr erforderlich. Bis Oktober 2025 nahmen insgesamt 734 Personen das Modell in Anspruch. Aktuell sind es 392 – davon sind 13 Vertrauenspersonen, 18 Prozent sind männlich und 34 Prozent betreuen ihre eigenen Kinder.