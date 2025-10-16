Presse-Aviso: Spatenstich für Millioneninvestition

St. Marienkirchen an der Polsenz (OTO) -

Die Feuerbestattung Oberösterreich, Vorzeigebetrieb im Hausruckviertel, investiert drei Millionen Euro in die Zukunft: Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, erfolgt der offizielle Spatenstich für eine weitere, hochmoderne Einäscherungsanlage am Standort. Damit wird nicht nur die Kapazität erweitert, sondern auch ein weiteres Zeichen für klimafreundliche Bestattungskultur gesetzt.

Wann: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 11:00 Uhr

Wo: Feuerbestattung Oberösterreich, 4076 St. Marienkirchen/Polsenz, Jungreith 21

Wer: Geschäftsführerin Ulrike Schmidt, Betriebsleiterin Marion Durstberger, Architekt Georg Harant-Schilcher, Gründer Peter Tappler, Vizebürgermeisterin Eva Maria Wahlmüller

Hintergrund:

Seit 2015 wurden in der Feuerbestattung Oberösterreich über 40.000 Verstorbene begleitet. Die neue Anlage setzt auf minimalen Energiebedarf und Emissionswerte, die Umweltschutzgrenzwerte um ein Vielfaches unterbieten. Ein Sonnenkraftwerk, regionale Klimaschutzprojekte und modernste Filtertechnik unterstreichen das Engagement für Nachhaltigkeit.

Öffentliche Führung:

Am Dienstag, 4. November 2025, 18:00 Uhr öffnet der Betrieb seine Türen für Interessierte – mit Einblicken in Technik, Verabschiedungssaal und den Einäscherungsprozess.

Hinweis: Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis 27. Oktober 2025 an. Die Verantwortlichen stehen für Interviews zur Verfügung.