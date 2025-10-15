  • 15.10.2025, 14:27:33
  • /
  • OTO0002

Landespräsidenten-Konferenz der Österreichischen Tierärztekammer erstmalig in Vorarlberg

Präventionsmaßnahmen im Kampf gegen Tierseuchen stehen im Mittelpunkt

Wien/Rankweil (OTO) - 

Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, treffen sich in Rankweil die Präsidenten aller neun Landesstellen zu einem hochrangigen Austausch über aktuelle Herausforderungen und zukünftige Strategien im Bereich der Tiergesundheit.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine rechtzeitige Anmeldung bis 16. Oktober, 10:00 Uhr unter +43 (0)676 40 54 575 bzw. silvia.gromen@tieraerztekammer.at wird erbeten.

Zeit & Ort
Ab 12:30 Uhr: Businesshotel FIRMAMENT, Römergrund 1, 6830 Rankweil

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Tierärztekammer
Mag. Silvia Stefan-Gromen
Telefon: Tel. 01/ 512 17 66 - 41
E-Mail: silvia.gromen@tieraerztekammer.at
Website: https://www.tieraerztekammer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TIE

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
