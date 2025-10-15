Landespräsidenten-Konferenz der Österreichischen Tierärztekammer erstmalig in Vorarlberg

Wien/Rankweil (OTO) -

Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, treffen sich in Rankweil die Präsidenten aller neun Landesstellen zu einem hochrangigen Austausch über aktuelle Herausforderungen und zukünftige Strategien im Bereich der Tiergesundheit.



Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine rechtzeitige Anmeldung bis 16. Oktober, 10:00 Uhr unter +43 (0)676 40 54 575 bzw. silvia.gromen@tieraerztekammer.at wird erbeten.



Zeit & Ort

Ab 12:30 Uhr: Businesshotel FIRMAMENT, Römergrund 1, 6830 Rankweil