Korrektur zur APA/OTS-Meldung: Verleihung des Bela Barenyi Preises an Prof.KR Ing.Siegfried Wolf

Wien/Steyr ( OTS )- AMV muss eine gestern veröffentlichte Information zur Besetzung des Laudators für die Verleihung des Bela Barenyi Preises 2025 korrigieren.

Wien (OTO) - 

In der gestrigen APA/OTS-Meldung zur Verleihung des Bela Barenyi Preises an Herrn Prof.KR Ing.Sirgfried Wolf wurde irrtümlich Altbundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel genannt.

Diese Angabe beruht auf einem internen Kommunikationsfehler und entspricht nicht den Tatsachen. Herr Dr. Schüssel wurde für diese Aufgabe weder angefragt, noch hat er eine Zusage erteilt. Zudem wird Dr.Wolfgang Schüssel zum Zeitpunkt der Preisverleihung am 14.November 2025 nicht in Österreich sein und kann daher die Veranstaltung nicht besuchen.

Die AMV bedauert diesen Fehler zutiefst und entschuldigt sich bei Altbundeskanzler Dr.Wolfgang Schüssel und der Öffentlichkeit für die falsche Ankündigung.

Der tatsächliche Laudator wird zeitgerecht in gesonderter Meldung bekannt gegeben.

Die AMV

Rückfragen & Kontakt

gernot rumpold
Telefon: 06644658855
E-Mail: gernot@rumpold.eu

