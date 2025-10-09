KI verändert die digitale Suche – wie Unternehmen darauf reagieren können.

Eben im Pongau (OTO) -

Immer häufiger liefern KI-Systeme wie ChatGPT, Microsoft Copilot oder Google Gemini direkte Antworten – und ersetzen damit klassische Suchmaschinen. Für Unternehmen bedeutet das: Wer in diesen neuen Antwortsystemen sichtbar ist, gewinnt künftig entscheidend an Reichweite und Kundenzugang.

Das Pongauer Digitalunternehmen vlach.digital aus Eben hat sich auf genau diese Herausforderung spezialisiert. Mit Strategien zur KI-Sichtbarkeit und Generative Engine Optimization (GEO) unterstützt Manuel Vlach Unternehmen dabei, ihre Online-Inhalte für KI Systeme optimal aufzubereiten.

„KI-Suchmaschinen verändern die digitale Sichtbarkeit“, erklärt Manuel Vlach. „Unsere Aufgabe ist es, Betriebe so aufzustellen, dass sie in den Antworten dieser Systeme vorkommen – und so ihre Reichweite und Wettbewerbsfähigkeit sichern.“

Ein Praxisbeispiel liefert das eigene Projekt www.gutschein.softwareDurch gezielte Anpassungen und kontinuierliche Tests konnte die Plattform erfolgreich für KI-Suchsysteme optimiert werden. Das bestätigt die Wirksamkeit der entwickelten Methoden – basierend auf präziser KI-Analyse, semantischer Strukturierung und strategischer Content-Architektur.

Die Ergebnisse sind greifbar: Über Systeme wie ChatGPT und Microsoft Copilot konnte gutschein.software bereits neue Kundinnen und Kunden gewinnen – direkt aufgrund der Sichtbarkeit in KI-Antworten. Damit zeigt sich, dass KI-Optimierung nicht nur Reichweite schafft, sondern auch messbaren wirtschaftlichen Nutzen bringt.

Das Leistungsangebot reicht von strategischer Beratung und technischer Umsetzung bis hin zur zielgerichteten Optimierung bestehender Websites. Ziel ist es, Unternehmen dort sichtbar zu machen, wo Nutzerinnen und Nutzer heute und morgen nach Antworten suchen – in generativen KI-Systemen.

„KI-Sichtbarkeit ist kein Zukunftsthema, sondern bereits Realität. Wer jetzt handelt, verschafft sich einen klaren Vorsprung“, so Manuel Vlach.