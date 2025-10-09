BT Bau: Spezialisierung als Erfolgsmodell erfordert 50 % mehr Mitarbeitende

Tragwein (OTO) -

Tragwein, 29.09.2025 – Erfolgreiches Familienunternehmen kennt keine Krise: BT Bau sucht Verstärkung für spannende Projekte. Trotz der aktuellen Herausforderungen in der Baubranche freut sich das oberösterreichische Spezialunternehmen BT Bau aus Tragwein über volle Auftragsbücher und eine vielversprechende Zukunft. Das Team rund um Geschäftsführer Erwin Gillinger setzt auf ein Geschäftsmodell, das auf Industrie-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekte spezialisiert ist – technisch hoch anspruchsvolle Projekte, die auch für das Funktionieren der Region von entscheidender Bedeutung sind.

Während viele Unternehmen im Bauwesen um Routineprojekte kämpfen, beweist BT Bau, dass Spezialwissen und Pioniergeist entscheidend sind. Die derzeit rund 130 Mitarbeitenden realisieren beispielsweise Spezialbauten wie Bahnhöfe oder auch Hochwasserschutzprojekte, durch die 300 Häuser vor Überflutungen geschützt werden – essenzielle Infrastruktur, die den Alltag der Menschen sicherer, effizienter und nachhaltiger macht. „Unsere Projekte sind oft die unsichtbaren Helden der Region, die kaum jemand als solche wahrnimmt“, erklärt Herr Gillinger. „Dabei sind wir vergleichbar mit dem Prototypenbau in der Formel 1 – präzise, innovativ und einzigartig.“ Für diese hochtechnischen Aufgaben lässt sich BT Bau nicht selten bislang ungeahnte Lösungen einfallen. Demnach sind auch Pioniergeist und Tüftlermentalität hier gefragt.“ Um auch zukünftig alle Aufträge realisieren zu können, plant BT Bau, das Team im Laufe der nächsten fünf Jahre auf 200 Mitarbeitende zu erweitern. Das sind ganze 50 % – eine Zahl, die für sich spricht. Gesucht werden Menschen, die Freude an der Technik haben und wenig Routine wollen.

Ein weiterer wesentlicher Unternehmensschwerpunkt ist die Betonsanierung. Dieses Spezialgebiet erfordert enormes Fachwissen und Innovationsgeist und es liegt voll im Trend, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Anstatt Gebäude bzw. Industrieanlagen abzureißen und neu zu bauen, führt BT Bau sehr komplexe Betonsanierungen mit Schwerpunkt Industriebau und Brückenbau durch. Oftmals erfolgen diese Arbeiten neben Anlagen, die in Betrieb sind. BT Bau führt Betonsanierungsarbeiten jeglicher Art durch, von der einfachen kosmetischen bis zur massiven statischen Sanierung.

Besonders wertvoll ist BT Bau die Unternehmenskultur: ein kollegiales Umfeld, in dem jeder mit seinem Know-how optimal eingesetzt wird. Herr Gillinger betont: „Wir leben nach dem Geben- und Nehmen-Prinzip. Wer sich engagiert, wird bei uns viel zurückbekommen. Bei BT Bau zählt jede einzelne Person, denn nur gemeinsam schaffen wir Großes.“

Als vergleichbar kleines, aber stark wachsendes Unternehmen – ein echter Hidden Champion – pflegt BT Bau eine freundschaftliche Atmosphäre. Viele Mitarbeitende sind dem Unternehmen seit Jahren oder sogar Jahrzehnten verbunden, was dessen Erfolg und die Kontinuität bestätigt. „Unser Anspruch ist es, das Wort ‚Krise‘ gar nicht erst kennenzulernen! Wir wollen noch mehr faszinierende Projekte realisieren. Das wachsende Team ist der Schlüssel für die Zukunft“, so Erwin Gillinger.

BT Bau steht für technische Expertise, Können und Zusammenhalt – und freut sich auf motivierte Fachkräfte, die modernste Industrie-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekte realisieren können und wollen.