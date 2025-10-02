Karin & Stefan gewinnen Excellence Award bei den European Natural Beauty Awards 2025 in Paris

Litschau/Paris (OTO) -

Ein besonderer Erfolg für die österreichische Naturkosmetikmarke Karin & Stefan (www.karinundstefan.at): Ihr Öl-Serum wurde bei der Gala der European Natural Beauty Awards 2025 im Pariser Théâtre Martigny mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Die Preisverleihung am 29. September brachte Branchenführer, Experten und Persönlichkeiten aus über 35 Ländern zusammen, um Exzellenz und Innovation im Bereich Naturkosmetik zu feiern.

Mit mehr als 700 Einreichungen aus aller Welt und nur 188 Nominierungen gehört die Auszeichnung zu den exklusivsten Anerkennungen der Branche. Lediglich ein kleiner Teil der Bewerbungen schafft es jedes Jahr in die engere Auswahl – ein Zeichen für die herausragende Qualität und Transparenz der prämierten Produkte.

„Wir fühlen uns zutiefst geehrt, dass unser Öl-Serum mit dem Excellence Award ausgezeichnet wurde“, sagt Stefan Koller, Mitgründer von Karin & Stefan. „Wir glauben nicht an Trends, sondern an zeitlose Hautpflege, die Natur und Wissenschaft miteinander verbindet. Diese Auszeichnung beweist, dass echte Innovation dann entsteht, wenn man keine Kompromisse eingeht.“

Die European Natural Beauty Awards (ENBA) gelten als einer der renommiertesten Preise der Naturkosmetikbranche und werden von einer unabhängigen Jury aus über 100 Mitgliedern vergeben – darunter Nachhaltigkeitsexperten, führende Retailer, Zertifizierungsstellen, internationale Influencer und 50 europäische Prominente. Bewertet werden die Kriterien Authentizität, Innovation, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit.

„Diese Auszeichnung zeigt, dass bewusste, natürliche Schönheit die Zukunft ist“, ergänzt Karin Maria Waltenberger, Co-Gründerin des Labels. „Wir sind stolz, Teil einer neuen Ära zu sein, in der Hautpflege nicht nur sichtbar wirkt, sondern auch Verantwortung für die Welt um uns herum übernimmt.“

Die diesjährige Gala bot eine Bühne für die neuesten Innovationen und für den Austausch über Nachhaltigkeit und Transparenz in der Kosmetik. Mit dem Gewinn des Excellence Award gehört Karin & Stefan nun zu den besten 10 Prozent der Naturkosmetikbranche – ein Meilenstein, den das Label als Bestätigung und zugleich als Ansporn versteht.

„Die Nominierung und die Auszeichnung beim ENBA 2025 markieren für uns einen wichtigen Meilenstein, aber sie sind erst der Anfang“, so Koller. „Unsere Mission bleibt: Kompromisslose Hautpflege, die wirksam, ethisch und nachhaltig ist.“

Über Karin & Stefan

Karin & Stefan ist ein Waldviertler Naturkosmetik-Label, welches wissenschaftlich fundierte Wirkstoffe mit höchsten Standards an Nachhaltigkeit und Ethik verbindet – für Hautpflege, die sichtbar wirkt und gleichzeitig Rücksicht auf Mensch und Umwelt nimmt.

