Innovativste Schulen Österreichs im Zuge des Jugend Innovativ Wettbewerbs 2024/25 ausgezeichnet

Am 05. Juni dieses Jahres fand das Bundes-Finale der 38. Runde des smartesten Schulwettbewerbs Österreichs Jugend Innovativ in Wien statt. Neben der Auszeichnung von 35 hoch innovativen Final-Projekten aus 23 Schulen in den Kategorien Design, Engineering, Science, ICT & Digital, Entrepreneurship und Sustainability sowie der Vergabe des Publikumspreises wurden erneut auch für ihre besondere Innovationsbereitschaft die innovativsten Schulen je Bundesland ermittelt. Diese Schulen werden mit dem Titel „Innovativste Schule des Bundeslandes“ geehrt.

Die innovativsten Schulen werden anhand von bestimmten Kriterien – Anzahl ihrer Einreichungen, ihrer Halbfinal- und Final-Projekte – ermittelt. Bis auf Steiermark und Tirol konnten alle Bundesländer eine rege Beteiligung pro Schule aufweisen und erfüllten somit diese Kriterien. Die diesjährigen Schulen aus Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg konnten ihren Vorjahrestitel verteidigen, während das Burgenland, Vorarlberg und Wien neue Gewinner*innen hervorgebracht haben.

Durch die Vielzahl an Einreichungen hoch innovativer Projektideen ihrer Schüler*innen sind die innovativsten Schulen 2025:

Burgenland: HTBLVA Pinkafeld

Kärnten: HTL Mössingerstraße

Niederösterreich: HTBLVA Mödling

Oberösterreich: HTL Braunau

Salzburg: HTBLuVA Salzburg

Vorarlberg: HTBLVA Dornbirn

Wien: HTL Rennweg

Die HTBLVA Dornbirn überzeugte mit wissenschaftlich fundierten und gesellschaftlich relevanten Projekten. Zwei besonders herausragende Beispiele:

HydroGuard: Transientenbetrieb von Zinnoxid-Gassensoren zur selektiven Wasserstoffdetektion

Ein Sensorensystem zur selektiven Wasserstoffdetektion, das auf Zinnoxid-Transientenbetrieb basiert und hohe Präzision bietet.

Stabile Radikale: Synthese und Anwendung im Schulunterricht

Ein chemisches Forschungsprojekt zur Herstellung stabiler Radikale mit didaktischem Fokus für den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Sehr herzliche Gratulation vom gesamten Jugend Innovativ-Team und vielen Dank für die enorme Beteiligung und das Engagement im Rahmen des smartesten Schulwettbewerbs Österreichs.

Mit der Auszeichnung der innovativsten Schulen 2025 endet die 38. Runde des Jugend Innovativ Wettbewerbs – alle Gewinner*innen der letzten Jahre inklusive ihrer Projekte sowie die Highlights des Bundes-Finales 2025 sind unter https://www.jugendinnovativ.at/award-show-2025 zu finden.

39. Jugend Innovativ Wettbewerb: Start der Anmeldephase mit Oktober

Ab Oktober 2025 startet die Anmeldephase für Österreichs smartesten Schulwettbewerb. Gesucht werden wieder die besten Projekte von Schüler*innen und Lehrlingen im Alter von 15-20 Jahren in den Kategorien Design, Engineering, Entrepreneurship, ICT & Digital, Science und Sustainability.

Jetzt Teil der JI-Community werden – die Anmeldephase läuft bis zum 30. November 2025!



Alle Informationen zum Wettbewerb sind demnächst unter https://www.jugendinnovativ.at/ verfügbar.

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ wird im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung (BMB), des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) sowie des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) abgewickelt. Bisher haben bereits über 11.900 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen. Der Wettbewerb wird laufend von Workshop-Angeboten sowie Qualifizierungsmaßnahmen (wie Stärkung des Entrepreneurial Spirits, Beratungen zum Innovationsschutz, etc.) für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer erfolgreich begleitet.

Weitere Informationen auf www.jugendinnovativ.at