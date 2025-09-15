Grand Opening vor der Staatsoper - Gratis Döner für alle!

Wien (OTO) -

Dönermeister eröffnet neuen Standort vor der Wiener Staatsoper – Gratis Kebap für alle!

Mit einem kulinarischen Highlight startet die Wiener Innenstadt in den Herbst: Dönermeister eröffnet seinen neuesten Standort direkt vor der Staatsoper im 1. Bezirk. Am Dienstag 16.09.2025 sind alle Wienerinnen und Wiener sowie Besucher:innen der Stadt eingeladen, das beliebte Streetfood zu feiern – und zwar kostenlos.

„Wir möchten unser Grand Opening mit allen teilen, die Kebap so lieben wie wir. Deshalb gibt es den ganzen Tag über Kebap gratis – solange der Vorrat reicht“, erklärt Geschäftsführer Ulas Celikkol.

Dönermeister hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen für frische Zutaten, hausgemachte Saucen und eine moderne Interpretation des Klassikers gemacht. Mit dem neuen Standort möchte das Team mitten im Herzen Wiens einen Treffpunkt schaffen, an dem Tradition und urbanes Lebensgefühl zusammenkommen.

Grand Opening im Überblick:

Standort: Dönermeister, Opernring 1. 1010 Wien, direkt vor der Wiener Staatsoper

Datum: 16.09.2025

Uhrzeit: ab 09:00 Uhr

Highlight: Gratis Döner für alle Gäste den ganzen Tag

Mit der Eröffnung setzt Dönermeister ein starkes kulinarisches Zeichen in einer der belebtesten Gegenden der Stadt. „Wir freuen uns darauf, möglichst viele Gäste willkommen zu heißen und zu zeigen, dass Döner weit mehr sein kann als ein schneller Snack – nämlich ein echtes Genusserlebnis“, so Celikkol.