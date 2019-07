Felix Pöchhacker erhält das forum Stipendium 2019 für sein Projektvorhaben „Raum mit Licht“

Linz (OTS) - Im Rahmen der Akademischen Feier von AbsolventInnen der Kunstuniversität Linz wurden am 28. Juni 2019 nicht nur akademische Grade, sondern auch das von der Raiffeisen Landesbank OÖ gesponserte forum Stipendium verliehen. Preisträger ist Felix Pöchhacker mit seinem Projektvorhaben „Raum mit Licht“.

Auch heuer wurde das seit 2004 bestehende und mit 10.000,- Euro dotierte Stipendium des Alumnivereins forum – Kunstuniversität Linz vergeben. Diesmal gesponsert von der Raiffeisen Landesbank OÖ. Einreichen konnten Mitglieder des forum – Kunstuniversität Linz, die ein Studium an der Kunstuniversität Linz abgeschlossen haben.

Aus insgesamt 32 Einreichungen entschied sich die Jury - bestehend aus Stefan Heizinger, Bildender Künstler und Kulturarbeiter sowie Vorstandsmitglied des Salzburger Kunstvereins, Andrea Kopranovic, Kuratorin und Assistant Director der Christine König Galerie, und Hemma Schmutz, Künstlerische Direktorin der Museen der Stadt Linz, - für das Projektvorhaben von Felix Pöchhacker, Absolvent der Bildenden Kunst / Bildhauerei transmedialer Raum der Kunstuniversität Linz.

Überreicht wurde das Stipendium von Dr. Bernhard Marckhgott, Vertreter der Raiffeisen Landesbank OÖ, und Clemens Mairhofer, Vorstandsmitglied des forum – Kunstuniversität Linz.

Felix Pöchhackers Arbeit „Raum mit Licht“ spricht eine eigenständige, konsequente und minimalistische Sprache. Sie bewegt sich an der Schnittstelle von Installation, Skulptur, Architektur und lotet die Diskrepanz von urbanem und ländlichem Raum in einer spannenden Weise aus. Auf einer etwa 40 m² betonierten Grundfläche (5 x 8 m) wird ein reduziertes Stahlgerüst errichtet, das als Träger einer klassischen Ausstellungsbeleuchtung fungiert. Der Raum besteht nur aus Boden und Beleuchtung, die Stahlkonstruktion grenzt ihn senkrecht ab. So wird der „Raum“ eine Art Negation eines klassischen White Cube der sich mit Fragen wie Sichtbarkeit, Publikum und Exklusivität aber auch Vandalismus und Diebstahl beschäftigt. Diese Skulptur soll in weiterer Folge als Ausstellungraum für andere KünstlerInnen zur Verfügung gestellt werden.

Felix Pöchhacker, 1981 in Salzburg geboren, studierte 2011-2012 am Mozarteum Salzburg, Grafik und von 2012 bis 2017 an der Kunstuniversität Linz, Bildende Kunst/Bildhauerei transmedialer Raum. Er lebt und arbeitet in Linz. Seit 2017 betreibt er gemeinsam mit Stefan Brandmayr den Atelier- und Ausstellungsraum EFES 42.

Nähere Informationen www.ufg.at

